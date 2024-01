Elecciones en Taiwán: China presiona a la Argentina por el apoyo hacia Milei de la isla.

Una suerte de conflicto diplomático aparentemente se suscitó por la Reunión de la canciller argentina con autoridades de Taiwán, en vísperas de las elecciones presidenciales de esa Isla , reclamada por China, algo que generó un tensión al punto de reclamarle el pago del prestamos a la Argentina y cancelar compras de carnes y soja .

Contexto:

Taiwán va a las urnas este sábado para elegir un nuevo presidente que deberá guiar en los próximos cuatro años las relaciones de la isla de gobierno democrático con una China cada vez más agresiva.

Beijing afirma que la isla, separada por un estrecho de 180 kilómetros de ancho de China continental, es parte de su territorio.

El presidente chino, Xi Jinping, nunca ha renunciado a usar la fuerza para recuperar el control sobre Taiwán, una amenaza que ha sobrevolado toda la campaña electoral.

nte este escenario, Taiwán no solo se prepara para una invasión de sus tropas, sino también para un ataque cibernético que podría dejar millones de personas sin internet, inutilizar bancos y paralizar la industria de semiconductores más avanzada del mundo.

China sigue reclamando a la isla como propia, lo que lleva a las autoridades de Taipéi a imaginar los escenarios más funestos si un día Beijing decide atacar.

Las autoridades taiwanesas y los expertos de ciberseguridad tienen claro que, en caso de invasión, China no limitará sus ataques a las fuerzas de seguridad y la infraestructura de defensa, sino que intentará desconectar a la isla del resto del mundo.

Taiwán se enfrenta ya a una persistente amenaza de sigilosos piratas que acceden a redes de ordenadores para “quedarse y esperar en la infraestructura de la víctima”, explicó Crystal Tu, especialista en ciberseguridad en el Instituto de Investigación en Defensa Nacional y Seguridad de Taiwán.

Pueden ser muy activos durante un conflicto, por ejemplo, con “una operación cibernética para interrumpir infraestructura crítica, incluidos los sectores de telecomunicaciones, energía y finanzas”, dijo esta experta a la AFP. La disputa entre Beijing y Taipei se coló en la campaña presidencial en Taiwán. Foto: AP

Una elección “entre guerra y paz”

Los ciberataques contra Taiwán crecieron drásticamente en el año previo a las elecciones presidenciales de este sábado, que China ha descrito como una elección entre guerra y paz para esta isla de 23 millones de personas.

Las autoridades taiwanesas estiman que las agencias gubernamentales enfrentan cinco millones de ciberataques diarios.

La firma de ciberseguridad Fortinet reportó un incremento del 80% de los ciberataques en la primera mitad de 2023, lo que sitúa Taiwán como la principal víctima de estas acciones en Asia-Pacífico.

“Las ciberoperaciones contra Taiwán nunca se frenan”, afirmó Tu.

Algunas tácticas usadas por las infraestructuras taiwanesas han sido identificadas como métodos normalmente empleados por grupos patrocinados por el Estado chino.:

El año pasado, Microsoft señaló la amenaza de un grupo llamado Flax Typhoon que opera desde China contra Taiwán.

El gigante informático estadounidense aseguró que Flax Typhoon “intenta espiar y mantener el acceso” a varias organizaciones taiwanesas por el máximo tiempo posible.

Amenaza a una industria clave

Los cibercriminales no solo atacan al gobierno o las organizaciones de defensa, también a la industria de semiconductores de la isla.

Las empresas taiwanesas son cruciales para el suministro de chips que sostienen gran parte de la economía global.

Tal es la importancia que un antiguo alto cargo estadounidense dijo el año pasado que Washington preferiría destruir la infraestructura de semiconductores de Taiwán que dejar que caiga en manos de las fuerzas invasoras chinas. El vicepresidente de Taiwán y candidato a la presidencia, William Lai, en un acto de campaña este jueves. Foto: EFE

El año pasado, la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que controla más de la mitad de la producción de chips mundiales, informó de una filtración de datos en uno de sus proveedores.

“Taiwán es un objetivo importante porque está en la cima de una cadena de suministro de alta tecnología crucial”, afirmó Jim Liu, de la firma Forinet.

“La geopolítica y las relaciones (China-Taiwán) pueden inevitablemente incrementar los incidentes de ciberseguridad”, agregó.

China intensificó la presión diplomática y militar sobre la isla desde 2016, cuando Tsai Ing-wen del Partido Progresista Democrático llegó a la presidencia.

La presidenta saliente considera Taiwán un estado independiente y no acepta las reivindicaciones de Beijing sobre su territorio, una visión compartida por su vicepresidente y candidato a sucederla Lai Ching-te, favorito en los comicios del sábado.

La beligerancia de China, que ha desplegado simulaciones de un bloqueo miliar de Taiwán, ha alimentado las especulaciones entre los políticos de la isla sobre el posible calendario y los métodos de una invasión.

En el plano digital, las autoridades taiwanesas creen que China podría ir más allá de los ciberataques y tratar de cortar las comunicaciones de la isla con el resto del mundo.

“Dado que Taiwán es una isla, todas las comunicaciones con el mundo exterior dependen de cables submarinos”, dijo el viceministro de Asuntos Digitales de Taiwán, Huai-jen Lee, en una entrevista reciente a la AFP.

“El peor escenario es que corten todos nuestros cables submarinos”.

La solución que prepara Taiwán está en el cielo.

El viceministro Lee indicó que su gobierno trabaja con dos proveedores extranjeros de servicios por satélite que colaboran con la mayor empresa de telecomunicaciones del territorio.

El plan de contingencia cuenta con la colocación de receptores de satélite en 700 ubicaciones en Taiwán para “ver si podemos conmutar los sistemas de comunicación” en tiempos de crisis, dijo a AFP.

“Lo primero es mantener la estabilidad del sistema de comando del gobierno y mantener la fiabilidad de la información suministrada” a los civiles, explicó.

Fuente: AFP

LAS REPRESALIAS

El gobierno de Milei terminó enredado en una trama muy delicada con China. La superpotencia asiática sospecha que detrás de los contactos de la canciller Diana Mondino con Taiwan hay razones mucho más terrenales que la ideología libertaria: están convencidos que la isla aportó a la campaña de Milei.

Según informaron a LPO fuentes al tanto de la tensión existente con China, la representante de Taiwan en la Argentina, Miao-hung Hsie, estuvo en Hotel Libertador el día del triunfo de Milei enlas presidenciales. Según la información que maneja Beijing en esa visita, la funcionaria taiwanesa se habría reunido con Mondino y habrían coordinado volver a verse luego de la asunción, en una contacto que debía ser secreto, pero LPO reveló en exclusiva.

Esta versión acaso permite entender porque el entorno de Milei y en especial Mondino insisten tanto en relacionarse con Taiwan, cuando es sabido que esto implica cruzar una línea roja con China, como dejó en claro la embajada de la potencia asiática esta semana en un inusual pronunciamiento público: “Taiwan es una parte inalienable del territorio de China”.

El nivel de tensión que genera en Beijing la sospecha de un financiamiento de Taiwan a Milei es difícil de dimensionar, pero acaso explica porque esa potencia analiza medidas extremas como dejar de comprarle a la Argentina soja y carne, como reveló en exclusiva LPO.

El uso que hace Taiwan de aportes económicos para afianzar vínculos no es una novedad. Es el caso del Paraguay, único país d ela región que reconoce a la isla, donde se conoce al accionar taiwanes como “diplomacia de la billetera”.

Está política se remonta a la relación histórica del Partido Colorado con Chiang Kai-shek (líder del Partido Nacionalista chino y jefe de Taiwan de 1949 a 1975) y el General Alfredo Stroessner.

Ahora, Taiwan tiene a Paraguay como un punto estratégico y Estados Unidos protege esa relación, dado que es el único país de la región con una embajada de la isla.

Una fuente que sigue de cerca los movimiento de Taiwan en Asunción, explicó a LPO Paraguay que “la diplomacia de la billetera consiste en ayuda a los políticos más que al Estado, diferente a lo que pasa con Corea o Japón que te ayudan a construir obras de infraestructura”.

Lo cierto es que periódicamente, Taiwan anuncia en Paraguay donaciones como compra de kits de alimentos o motos, como hizo en la Argentina de Milei semanas atrás cuando desde el entorno del libertario celebraron el envío de un cargamento de pan dulce. En otras ocasiones, la isla juega como actor para tercerizar intervenciones encubiertas como ocurrió con Estados Unidos en la Hidrovía, como reveló LPO.

No hay hospitales con placas “Obra construida con fondos de Taiwan. No se ven…pero los políticos están contentos. Serán muy amables, no sé.

En una entrevista exclusiva con LPO en la previa de la campaña presidencial paraguaya, la entonces candidata y actual senadora, Esperanza Martínez, se refirió al tema y dijo: “No hay hospitales con placas “Obra construida con fondos de Taiwan. No se ven…pero los políticos están contentos. Serán muy amables, no sé”.

Como sea, en el círculo rojo de la Argentina se preguntan las razonas de la obsesión de Milei y su embajadora con una potencia tan importante para el país como China. Por ejemplo, no hay una explicación razonable sobre la urgencia del actual gobierno por anunciar su deceisón de retirarse de los BRICS, el bloque de países que lidera China e integra Brasil, el otro gran socio comercial de la Argentina.

Tampoco se entiende porqué se retomaron los contactos con Taiwan, luego que China apenas asumió Milei hiciera un esfuerzo por olvidar los agravios de la campaña enviara a una delegación a la Casa Rosada para acercar posiciones y hasta ver la posibilidad de reactivar el swap que el ministro Caputo necesita como el agua.

Hasta para las fuerzas aliadas del gobierno, como el PRO, es una situación incómoda. La desconexión entre el macrista Caputo que quiere revivir el swap y Mondino es un ejemplo, pero no es el único. Como anticipó LPO, el ex senador Federico Pinedo (que será Sherpa del G20) intenta acercarse a la potencia asiática y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió y difundió su encuentro con el embajador de China en Argentina, Wang Wei.

Este viernes, será el turno de la canciller Mondino de recibir a Wei, en lo que parece ser un necesario intento de control de daños.

