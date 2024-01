El 46% de la clase media no planea salir de vacaciones

La temporada de verano arrancó con bajas cifras de ocupación en la costa atlántica y en Bariloche y en ese contexto una encuesta privada asegura que el 46% de la clase media “está pensando en no salir de vacaciones durante este verano”.

El estudio, realizado por D`Alessio IROL/Berensztein, especifica que el 60% del segmento bajo de la población tampoco viajará a ningún lado, mientras que solamente el 37% de los encuestados afirmó que se tomará vacaciones durante la temporada 2024.

El porcentaje de indecisos que aún no sabe lo que hará es del 17%.

Dentro del 37% de turistas argentinos que afirmaron tomarse vacaciones el 25% lo hará dentro del país, mientras que el 10% reconoció que viajará al extranjero.

Solamente el 2% aseguró que disfrutará de sus vacaciones en forma mixta adentro y afuera de la Argentina.

El principal límite que encontraron los argentinos -según esta encuesta- para tomarse vacaciones pasa por el “panorama económico”, mientras que también condicionó la decisión el “costo que se debe afrontar por vacacionar”.

