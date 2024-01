Qué pasó en el fin de semana de Villarruel con Macri en Cumelén

Victoria Villarruel estuvo el viernes y el sábado en el country Cumelén de Villa La Angostura en el que vive Mauricio Macri, tal como anticipó LPO en exclusiva.

La vicepresidenta ingresó al country el viernes por la noche a las 22 horas y almorzó el sábado con Macri y dos empresarios, uno de ellos hablaba en inglés. LPO reveló en su momento que Villarruel y el ex presidente siguen en contacto permanente en medio de la interna que ambos mantienen con Javier Milei

Acaso para intentar justificar su presencia en la Patagonia, Villarruel visitó la empresa estatal Invap, fuertemente vinculada al Conicet, en otro gesto de diferenciación con el presidente, que quiere cerrar las áreas de investigación científica del Estado. La vice además se fotografió con militares en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. Parece una manera de darle cobertura a su traslado al sur, luego que LPO lo revelara este jueves.

El adelanto de LPO tuvo repercusiones en las últimas horas. Juan Grabois salió a denunciar un intento de golpe institucional de Macri y Villarruel contra Milei. El dirigente aseguró que el ex presidente y la vicepresidenta “están conspirando abiertamente” con la premisa de que habrá una crisis social a fines de febrero a partir de una eventual nueva devaluación.

Un diagnóstico con el que coincide Macri y que como reveló LPO, activó una interna entre el ex presidente y Patricia Bullrich por ver quien logra rearmar el gabinete de Milei si se cumple el pronóstico de una crisis de Gobierno.

Hasta el Financial Times de Londres se hizo eco de los contactos de Villarruel con Macri y este domingo publicó una nota en la que advirtió que a la vicepresidenta “hay que observarla atentamente”.

En el gobierno dicen que Villarruel empuja el arresto domiciliario para los represores mayores de 70 años. En la edición de El Cohete a La Luna de este domingo, el periodista Horacio Verbitsky vinculó una serie de designaciones en el gobierno a ese proceso de amnistía solapada. Una es la de Carlos Alberto Presti como jefe de Estado Mayor del general de brigada. Su padre Roque fue represor durante la última dictadura y su hermano Daniel fue secretario de un juzgado en el que firmó el arresto domiciliario de otros represores.

There is no ads to display, Please add some