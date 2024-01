Entongados: Artistas y periodistas famosos en al lista de 500 despedidos de Radio Nacional

El Gobierno dejó afuera de Radio Nacional a unos 500 empleados, que tenían contratos hasta fin de 2023, como parte del plan de ajuste que encaró la gestión del radical Javier Monte, hasta que se resuelva la privatización propuesta por el presidente Javier Milei en el proyecto de Ley ómnibus.

La nueva gestión de Monte decidió mantener unos 700 cargos de empleados de planta permanente y poco menos de 100 contratos en las 50 emisoras de Radio Nacional, para encarar una programación de emergencia durante el verano, que probablemente continúe a lo largo del año.

Eso provocó el levantamiento de la mayor parte de los programas que venían de la gestión encabezada por Rosario Lufrano, algunos de los cuales tenían más de cinco columnistas contratados para salir al aire con temas que iban de la política y la economía, a la gastronomía y las relaciones exteriores.

“La programación se mantiene muy bien con la gente que queda, con los empleados históricos de la radio, que tienen un compromiso muy grande con cada una de las emisoras en todo el país”, planteó a Clarín una fuente cercana a la actual gestión.

Sin embargo, los gremios estuvieron reunidos con las autoridades de Radio Nacional este miércoles y pidieron que por lo menos se renueven unos 150 contratos, de los 500 que se dieron de baja, especialmente para mantener la programación propia en las 48 emisoras que tiene Radio Nacional en el interior del país.

Algunos de los periodistas a los que no les renovaron sus contratos la semana pasada son Víctor Hugo Morales, que conducía “Estación Piazzola”; Sandra Russo, que conducía “Calandrias”; y Lautaro Maislin, que durante la semana estaba a cargo de “Rosca and Roll 937”, en FM Nacional Rock.

Tampoco renovaron otros contratos que vencían el 31 de diciembre pasado, como los de Oscar Gómez Castañón, Mex Urtizberea, Alejandro Apo y Jorge Dorio, entre otros. Y el de Sandra Mihanovich, quien arrancó con su ciclo Soy Nacional en la gestión macrista de Ana Gerschenson y había celebrado los 300 programas en 2023, que se emitía en dúplex de la AM 870 y la FM Folklórica.

También cancelaron los contratos de periodistas que conducían los principales programas de la semana en Radio Nacional: Darío Villarruel, de “Pase lo que pase”, en la primera mañana; Gisella Busaniche, del siguiente bloque horario, hasta las 12 del mediodía, con “Ahí Vamos”; Federica Pais, con “Radio País”, de 13 a 15; Luisa Valmaggia, que estaba a cargo de 17 a 19 horas, “Encuentro nacional”; y Horacio Embón, que cerraba la programación a la noche con “Embón en cuerpo y alma”.

De todos modos, se dieron situaciones particulares, como Embón, que sigue conduciendo el noticiero de la TV Pública, que es parte de la misma empresa Radio y Televisión Argentina (RTA). Y Jorge Halperín, que ahora es uno de los conductores de “Cuentos del mediodía”, ya que es “personal de planta por orden judicial”, dice un asterisco de aclaración en la programación de Radio Nacional.

Es que Halperín trabajó ocho años en Radio Nacional, entre 2007 y fines de 2015, cuando por un cambio de programación no le renovaron su contrato. Pero inició un juicio laboral, patrocinado por el abogado Leandro Recalde -hermano del senador camporista Mariano Recalde-, con el que logró que le paguen $9 millones en abril de 2022 y $27,9 millones en febrero del año pasado -en total, a valores actuales son más de $100 millones-, como resultado del juicio por el que también consiguió ser reincorporado a la radio estatal hace dos años.

Las renuncias de las autoridades

El 10 de diciembre pasado, renunciaron casi todas las autoridades de la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), que habían sido designadas por Alberto Fernández, como su presidenta Rosario Lufrano, el vicepresidente Osvaldo Santoro y los directores ejecutivos de la TV Pública, Claudio Martínez, y de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica.

También renunciaron las dos directoras que estaban en las FM Nacional Rock y Nacional Folklórica, Mikki Lusardi y Mavi Díaz, respectivamente.

Pero uno de los problemas que todavía tiene la actual gestión se produjo con la directora de la FM Clásica de Radio Nacional, que “se atrincheró” en su cargo.

Es que Andrea Merenzon primero se pidió una “carpeta médica”, para justificar su ausencia en su lugar de trabajo. Y luego se tomó vacaciones, para no presentar su renuncia, situación en la que se encuentra en la actualidad, aseguraron a Clarín fuentes de la emisora pública.

“Cuando vuelva Merenzon tendrá que renunciar”, añadieron a Clarín fuentes de la actual gestión que son muy críticas respecto a la actitud de la funcionaria designada por Lufrano hace cuatro años atrás.

