El Presidente Milei inicia su primer viaje a la Antártida

Javier Milei partirá este viernes por la tarde a Santa Cruz, allí aguardará una ventana climática favorable que le permita emprender vuelo al continente blanco. Es para participar inicio del programa para el control de la contaminación impulsado por la OIEA.

El presidente Javier Milei viajará este viernes por la tarde a la provincia de Santa Cruz para aguardar una ventana climática que le permita llegar a la Antártida al día siguiente y hasta el momento no se conocen otras actividades para la jornada del viernes, según informaron fuentes oficiales.

El jefe de Estado no realizará este viernes una reunión con su gabinete, según indicaron oficialmente a Telam, en tanto que el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizará su habitual conferencia de prensa por la mañana.

“El día de mañana -por este viernes- a las 17 horas estará partiendo a la Ciudad de Rio Gallegos y el día siguiente a primera horas partirá hacia la Antártida. El regreso será a la aeroestación de Aeroparque, el sábado a las 22.30”, comentó el portavoz este jueves respecto de la agenda del Presidente para los próximos días.

El jefe de Estado se trasladará a Río Gallegos en un avión militar y con una comitiva reducida, compuesta por la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Milei pasará la noche en la capital santacruceña y deberá esperarse la confirmación de una meteorología positiva que permita realizar el vuelo para llegar hasta la península antártica el sábado a la mañana.

Está planificado que el primer mandatario arribe a la base Marambio y que visite la base Esperanza, conocida por ser el espacio en el que las dotaciones viven con sus familias y lugar donde funciona una escuela a la que asisten los chicos que viven durante todo un año en el continente blanco.

En el continente antártico, el Presidente daría inicio formal a un programa para el control de la contaminación impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que conduce el científico argentino Rafael Grossi, quien se sumará a la ceremonia.

El programa de la OIEA

En declaraciones radiales, Grossi explicó que el objetivo del programa es “la identificación de la cantidad de microplásticos o nanoplásticos que hay en el agua” del lugar.

“Uno de los grandes problemas ambientales es la contaminación por plástico y nunca se hizo la investigación en la Antártida” Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica

“Uno de los grandes problemas ambientales que hay en el mundo es la contaminación por plástico y nunca se hizo la investigación en la Antártida. Tuve la iniciativa hace algunos años de proponerle a la Argentina de unir esfuerzos para hacer una misión científica”, dijo.

Grossi se reunió esta semana con el presidente Milei: “Le comenté por esta investigación científica, mostró interés y decidió unirse a nosotros”, añadió.

