Milei le cortó el contrabando a Bolivia y genera una crisis económica y social.

Destruyeron el mercado negro y generó una profunda crisis . Se estima una perdida del comercio del contrabando de 3 mil millones de dólares.-

Con el propósito de evitar el contrabando hormiga y el ingreso de estupefacientes, Gendarmería Nacional cerró tres pasos ilegales en la frontera La Quiaca – Villazón. En sintonía con esta medida desde hace varios días efectivos reforzaron los controles en barrio puneños de Santa Clara, La Esperanza y barrio Norte.

Se trata de lugares utilizados para el paso ilegal de extranjeros y ciudadanos argentinos, para evitar realizar el trámite migratorio del puente internacional. Cabe mencionar al ser un río seco durante gran parte del año, con escaso caudal de agua es aprovechado para este tipo de maniobras ilegales.

Se prevén también similares medidas en otros sitios para evitar la salida de mercadería sin pagar los cánones correspondientes. Por ejemplo, con una excavadora se bloquearon los ingresos a esta ciudad fronteriza, colindantes con el río internacional.

Mientras efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, incrementó su personal en los sectores antes mencionados.

Rompieron las cercas perimetrales



Pudo saberse además, que estos operativos son parte de la nueva política de fronteras del gobierno de Javier Milei. Anteriormente, por estos pasos ilegales, se internaban vehículos del lado boliviano para después retornar con mercadería argentina ilegal que se destina al mercado boliviano del Occidente.

Además, del tráfico de drogas hacia territorio argentino creció en los últimos años. El Ministerio de Seguridad, que tiene a la Gendarmería Nacional como su brazo operativo, habría instruido los trabajos en ese paso fronterizo con Bolivia.

Tras su designación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó una lucha frontal contra las actividades ilícitas. “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden, seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel al narcotráfico. Es simple; el que las hace, las paga”, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

Es meritorio señalar el ingreso y salida de personas, al igual que de mercadería, es sin restricciones por el puente internacional “Horacio Guzmán”. En el caso de los productos, 8 a 14 horas, vehículo y transeúntes de 7 a 00.

Igualmente, ciudadanos bolivianos, en los días que está vigente está medida, rompieron el cerco perimetral entre ambas ciudades. Y continúan ingresando por ese sector, o rellenaron en la noche las zanjas cavadas para poder cruzar a territorio nacional.

Fuente: Luis Beltrán, El Tribuno de Jujuy.

Los periodistas de Bolivia lloran porque el gobierno de Javier Milei les cerró los pasos de contrabando y ahora tienen que pasar la mercadería en forma legal. Ustedes entienden que los noticieros de Bolivia estaban a favor de contrabandear alimentos desde la Argentina y ahora se… pic.twitter.com/gGyZFFNYUT — INDIGNADO (@indignadoxd) January 3, 2024

