La Lista de Epstein ( Doc, de más de 900 páginas)

Si hubo un caso que hizo poner incómodo a empresarios, figuras de Hollywood e incluso a la propia corona británica, ese fue el de Jeffrey Epstein. El magnate fue acusado de abuso sexual y trata de menores y en agosto de 2019 se quitó la vida en la cárcel mientras esperaba una sentencia por sus delitos. Pero, de todas formas, las investigaciones en torno a su persona continúan: en las próximas horas saldrá a la luz una lista con casi 200 nombres implicados, muchos de ellos reconocidas en el ambiente.

Las revelaciones pueden arrojar nuevas luces sobre la red de pedofilia que entabló con su mano derecha, Ghislaine Maxwell, condenada a dos décadas de prisión por procurar menores con fines sexuales al financiero, vinculado a figuras de alto perfil del mundo de la política, los negocios y la realeza.

Sin embargo, cabe aclarar que a pesar de aparecer en la lista, algunos de los nombres no estuvieron implicados en alguna o en todas las actividades relacionadas con el tráfico de menores, ya que de acuerdo con los testimonios su presencia obedeció a otros motivos o incluso desconocían lo que ocurría en la casa del acusado.

Primeros nombres corroborados

Donal Trump nunca estuvo en la Isla

Los nombres más notables que han surgido en la lista, ya sea como participantes o simplemente mencionados en los documentos que podrían tener o no implicación en el caso son:

Príncipe Andrés de Inglaterra

Naomi Campbell – Modelo

Bill Clinton – ex presidente de Estados Unidos

David Copperfield – Mago

Alexandra Cousteau – directora de cine

Alan Dershowitz -ex profesor de Derecho de la Universidad de Harvard

Leonardo Di Caprio – actor

Stephen Hawking – físico-investigador

Heidi Klum – Modelo y presentadora

George Lucas – director de cine

El Papa Juan Pablo II- Sumo pontífice de la iglesia (Mencionado solo por aparecer en una foto)

Kevin Spacey – actor

Thomas Pritzker – presidente ejecutivo del multimillonario Hyatt Hotels

Leslie Wexner – ex CEO de Victorias Secret

Oprah Winfrey – presentadora de televisión

