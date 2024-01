El mas de 500. mil planes sociales serian irregulares

Fraude Nacional en los Planes Potenciar que administró el Kirchnerismo. –

Por esta razón los mismos Kirchneristas comenzaron a limar a Tolosa Paz, entre estos los mismos Kirchneristas vinculados al espionaje de Jueces.

253.184 presentaron declaración de BBPP.

– 52.987 tienen inmuebles, autos y hasta aviones .

– 10.477 tenian autos 0km.

– 63.211 tenian gastos con tarjeta de crédito 2 veces del salario minino.

– 44.235 tenian ingresos en blanco de al menos 2 veces el salario mínimo.

– 2.870 estaban muertos pero cobraban.

– 39.874 tenían comercio registrado.

– 35.398 habían comprado dólar ahorro.

– 8.019 ya tenian jubilación o pensión.

TOLOSA PAZ:

Hacia el fin del gobierno kirchnerista que encabeza Alberto Fernández, se desató una guerra interna entre Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social, y el líder piquetero Eduardo Belliboni, quien controla una facción dentro del Polo Obrero que se encarga de repartir los planes sociales del gobierno.

Y es que Belliboni aprovechó esta posición durante la gestión de Daniel Arroyo y de Juan Zabaleta para realizar múltiples acampes extorsivos para conseguir una mayor tajada. Pero Tolosa Paz, quien no tiene más nada que perder y sabe que su carrera política podría terminar el 10 de diciembre con el fin del albertismo, decidió plantar cabeza y librar una guerra total contra el Polo Obrero.

Es así que la ministra no dio el brazo a torcer después de tres días de acampe, y no solo no se reunió con Belliboni, si no que anunció un recorte de 85.000 planes sociales que pasaban directamente por las manos de la agrupación piquetera.

Bien temprano esta mañana, Tolosa Paz insistió, en diálogo con AM 990, que los dirigentes de Unión Piquetera buscan un “posicionamiento político”, en medio del año electoral.

“Están lejos de defender a los intereses de los sectores vulnerables”, dijo, e indicó que hubo un 8% de los afiliados al Polo Obrero incumplieron con el proceso de validación de datos. Así, Unidad Piquetera perdió 12.700 titulares que no podrán cobrar más planes sociales.

“Eso implica unos $425 millones de pesos mensuales. Belliboni dijo que el cobra el 2%, con lo cual la cuenta es fácil: está hablando de lo que pierde Unidad Piquetera, que son 9 millones de pesos de una caja que ponía el Estado hasta hace muy poco sin certeza de a dónde iba”, remató Tolosa Paz.

There is no ads to display, Please add some