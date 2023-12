Bullrich determinante: nada de cortes “Si van a la vereda, nadie se los va a impedir”

“Yo creo que nosotros estamos planteando que la Argentina necesita orden, porque sin orden no hay libertad, y sin libertad no tenemos progreso. Hace muchos años que la Argentina está para atrás, está en una situación de mucho estancamiento, y la protesta se ha hecho ya, algo que parece diario y permanente. La situación de la gente no ha mejorado. Nosotros lo que les planteamos a todos, no es un mensaje para las organizaciones, sino para todos los argentinos, es entender que la mejora económica está en marcha, y la mejora de la convivencia social está en marcha”, comenzó diciendo al respecto.

La ministra aseguró que su paquete de medidas ya comenzará a ser aplicado

Luego, aclaró que su plan no atenta contra el derecho constitucional de la protesta y ejemplificó de qué maneras estas se pueden continuar llevando a cabo sin violar la ley: “Nadie impide que puedan tener su marcha, lo que no van a poder hacer es cortar la calle. Irán por la vereda, irán a una plaza, pedirán permiso en una plaza”, continuó la funcionaria de Javier Milei

EL QUE LAS HACE LAS PAGA pic.twitter.com/ijtfmU3upr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2023

