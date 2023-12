El vocero Adorni había dicho que el gobierno anterior pagó USD 2.6000.000, “una absoluta irracionalidad”. La póliza de Nación Seguros por 33 obras de artes en realidad tiene un costo de $2.733.611 . Hay cuadros de Prilidiano Pueyrredón, Pettorutti, Polesello, Spilimbergo y Xul Solar

