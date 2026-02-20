Gustavo del Boca presentó 5 ejes clave ante legisladores para reducir la litigiosidad y potenciar la productividad.

El titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC) ratificó el apoyo del sector al proyecto de ley de modernización integral. Gustavo del Boca formalizó esta postura institucional frente a las comisiones parlamentarias encargadas de debatir la normativa laboral en el Congreso. La entidad empresaria cordobesa considera que este marco normativo es fundamental para lograr una inserción competitiva de la producción nacional en el mundo.

Para fundamentar sus aportes, la organización gremial empresaria puso en marcha un Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica de carácter especializado. Este espacio técnico se encarga de identificar con precisión aquellos obstáculos operativos que limitan el crecimiento de las industrias en la provincia. “Estamos convencidos de que los actores del sector privado tenemos que participar activamente del proceso de reforma”, manifestó el directivo.

La posición de los metalúrgicos cordobeses se apoya en la reducción de costos productivos sin que esto implique una pérdida de derechos para el personal. También se busca mantener la calidad de la representación gremial mientras se eliminan las distorsiones legales que fomentan la industria del juicio laboral. Entre las recomendaciones generales, se incluyó la necesidad de evitar la acumulación de vacaciones pendientes según las directrices internacionales actuales.

Sugerencias técnicas para potenciar la industria

Una de las 5 puntualizaciones técnicas solicita reformar el artículo 40 de la Ley 24.557 para establecer un comité científico que fije incapacidades. Con esta medida se pretende unificar criterios médicos objetivos que eviten interpretaciones arbitrarias y disminuyan los niveles de litigiosidad fabril. Asimismo, pidieron modificar el artículo 33 para que los pagos por resultados no se consideren remuneración habitual aunque se repitan frecuentemente.

La CIMCC propuso garantizar que la renovación de maquinaria o tecnologías en las áreas de procesos no sea interpretada legalmente como un despido indirecto. Esta aclaración resulta vital para que las pymes locales puedan modernizar sus plantas industriales sin enfrentar riesgos jurídicos ante cambios técnicos. Por otro lado, solicitaron corregir las cargas económicas excesivas que recaen sobre el empleador cuando el personal próximo a jubilarse tiene incapacidad.

Finalmente, los industriales de Córdoba instaron a agilizar los procedimientos preventivos de crisis para responder con rapidez ante una caída de demanda. La documentación entregada a los legisladores contiene el articulado sugerido por la cámara para ser incorporado al texto final del proyecto de reforma. “Si nuestra propuesta no fuera considerada, seguiremos trabajando para fundamentarla y profundizarla”, concluyó el representante de la industria.

Derechadiario.com