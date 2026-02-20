El Gobierno de Milei colaborará para garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza.

El presidente Javier Milei participó de la reunión inaugural del Consejo de Paz, donde expuso la postura internacional adoptada por su gobierno y confirmó que la Argentina contribuirá activamente a la nueva arquitectura institucional destinada a garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza, tras la guerra del terrorismo islámico contra Israel.

Durante su intervención, el mandatario dejó en claro que el país, desde la asunción de su administración, adoptó una postura firme en materia de política exterior, basada en principios irrenunciables.

En su discurso, Milei sostuvo que el rumbo internacional de su gestión se apoya en valores fundamentales y no sujetos a negociación. “La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior. Defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresion y el libre comercio. La defensa de esos derechos no es negociable, es un prerrequisito para la paz”, afirmó el Presidente frente a los representantes reunidos.

El jefe de Estado remarcó que la construcción de la paz no puede basarse en concesiones sobre principios esenciales, sino en la firme decisión de sostenerlos. En ese sentido, explicó que el compromiso argentino con el consejo responde a una convicción profunda sobre la necesidad de contar con estructuras sólidas que garanticen resultados duraderos.

“La paz duradera no se construye sobre consesos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo. La Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política, y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”, expresó.

El rol de Trump

Durante su mensaje, Milei también destacó el rol del presidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció como el impulsor del proceso que dio origen al organismo internacional.

Según señaló, el liderazgo demostrado en el impulso de acuerdos de paz constituye el fundamento de la iniciativa. “El presidente Trump ha predicado con el ejemplo, mediando el acuerdo de paz en Gaza. El Consejo de Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción, y los mecanismos para hacerlos, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización”, indicó.

En ese marco, el Presidente confirmó que la Argentina tendrá un papel concreto dentro del nuevo esquema, aportando recursos humanos y experiencia en operaciones internacionales, mediante los Cascos Blancos.

Milei anunció formalmente que el país pondrá a disposición su trayectoria en misiones de asistencia y estabilización. “En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir: ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que pones al servicio de la fuerza de estabilización”, declaró.

La participación argentina en esta instancia refleja el alineamiento del gobierno con una estrategia internacional centrada en la defensa de los valores de libertad, propiedad y libre comercio, al tiempo que reafirma su voluntad de involucrarse activamente en iniciativas destinadas a consolidar la paz mediante la firme decisión política.

La intervención de Milei marcó así la presentación formal de la Argentina dentro del nuevo consejo, con una postura definida y un compromiso explícito de contribuir a las acciones que el organismo impulse para garantizar la estabilidad y la reconstrucción en escenarios internacionales complejos.

Derechadiario.com