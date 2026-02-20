Las bolsas europeas y norteamericanas negocian en alza tras la decisión judicial que tendrá efecto sobre el comercio global y también impacto para contener la inflación

En una rueda cargada de noticias macroeconómicas, un fallo de la Corte Suprema de los EEUU, que anuló los amplios aranceles aplicados por la administración de Donald Trump, impactó en las bolsas internacionales.

La definición impulso tanto a los mercados europeos como norteamericanos, dado que las economías del Viejo Continente fueron ampliamente alcanzadas por la barrera arancelaria para comerciar con los EEUU pero, a la vez, dicha medida fue impulsora de la suba de precios de productos importados en suelo norteamericano.

A las 16 horas GMT, el FTSE 100 de Londres sube 0,6%, el CAC 40 de París crece 1,2%, mientras que el DAX de la Bolsa de Fráncfort también avanza 0,6 por ciento. También el euro se encarecía 0,1% respecto del dólar, a USD 1.18 por unidad.

También suben los principales índices de Wall Street en un rango de 0,3 a 1,1 por ciento.

La medida judicial, de alcance global, representa una derrota significativa para el presidente norteamericano, en un tema crucial para su agenda económica.

El fallo dispuso suspender de inmediato una parte considerable de los aranceles que Trump anunció el año pasado el Día de la Liberación, basándose en una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por su sigla en inglés). Esta ley otorga al Presidente la facultad de declarar una emergencia económica y tomar medidas, pero no especifica los aranceles como solución. “La IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”, se lee en la decisión del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Fue un fallo complejo con diversas opiniones y disensos que se extendieron a lo largo de 170 páginas. Roberts captó la cuestión jurídica central, escribiendo que Trump había invocado “la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de cantidad, duración y alcance ilimitados”.

La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

La mayoría concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Qué implica el fallo para la economía global

Entre otros puntos, el fallo planteó la cuestión de los reembolsos, que podrían devolver aproximadamente USD 129,000 millones a los importadores en los próximos meses. Confirma la decisión de dos tribunales inferiores, incluido el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que previamente dictaminaron que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles globales utilizando la ley de 1977.

“La decisión probablemente tendrá amplias ramificaciones, afectando al comercio global, a los consumidores, a las empresas, a la inflación y al bolsillo de todos los estadounidenses. En las últimas semanas, Trump ya había planteado reducir algunos aranceles sobre metales, incluyendo los productos de acero y aluminio, mientras él y su administración buscan combatir la crisis de asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato”, explicaron los analistas de Yahoo Finance.

“La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades”, indicó AP.

El presidente republicano fue enfático sobre el caso, al que calificó como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos, y afirmó que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país norteamericano. Sin embargo, la oposición legal cruzó el espectro político, incluyendo grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Las encuestas revelaron que los aranceles no son muy populares entre el público, en medio de una preocupación más amplia de los votantes por la inflación y el encarecimiento de productos importados.

En ese contexto, los principales índices de Wall Street sostienen las ganancias este viernes en base a las expectativas generadas por el fallo de la Corte norteamericana e informes macroeconómicos. El panel tecnológico Nasdaq gana 1,1%, el S&P 500 asciende un 0,3%, mientras que el índice Dow Jones de Industriales gana 0,3 por ciento.La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Por un lado, los agentes del mercado sopesaron el resultado del índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística preferida por la Fed (Reserva Federal) para monitorizar la inflación, que repuntó una décima en diciembre al 2,9% interanual, según reveló la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el último mes de 2025 con un incremento del 3%, dos décimas más. De su lado, el importe de los alimentos creció un 2,1% y la factura energética se encareció un 2,2 por ciento.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,4% y la subyacente arrojó otra lectura del 0,4%, el doble que el mes anterior en ambos casos.

Una inflación por encima de los previsto en los EEUU es un tema de preocupación para el gobierno de Trump antes de las elecciones de noviembre

En su reunión del 28 de enero, la Fed optó por mantener las tasas de interés de referencia en un rango entre el 3,50% y el 3,75% al romper con la racha de tres bajadas consecutivas de 25 puntos básicos iniciada el pasado septiembre. Además, subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo “altas”.

Por otro lado, la Oficina de Análisis Económico de los EEUU informó que la economía creció a una tasa anualizada del 1,4% en los últimos tres meses de 2025. Los economistas esperaban que el PIB creciera a una tasa anualizada del 2,9% en el cuarto trimestre.

Este dato debió ser publicado el 29 de enero último, pero la recopilación de datos se retrasó debido al cierre de la administración norteamericana que abarcó todo octubre y partes de noviembre.