Honda amplía su planta en Campana y sumará empleo con producción local de cuatriciclos

La compañía anunció que desde mediados de marzo iniciará la producción local de cuatriciclos en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires. La decisión forma parte de su estrategia de expansión y liderazgo en el segmento. Contempla una inversión superior a los USD 24 millones y la incorporación de personal.

El proyecto se enmarca, según explicó la automotriz, “en un mercado en crecimiento, impulsado por la demanda de soluciones de movilidad cada vez más versátiles y adaptables a diferentes demandas”.

La producción se realizará en una nueva línea exclusiva. Esta se sumará a las tres líneas actuales de motocicletas que ya operan en el complejo industrial bonaerense.

Inversión y nuevo hito industrial

Desde la empresa destacaron que “esta nueva etapa de inversiones es otro hito industrial en los 48 años de historia de Honda en el país”. De esta manera, la compañía refuerza su confianza y compromiso con la producción local, la generación de empleo, la sostenibilidad y la innovación en el sector.

La inversión supera los USD 24.000.000 y permitirá alcanzar una capacidad productiva de 10.000 unidades anuales de cuatriciclos.

Con esta ampliación, la compañía prevé un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. Así que surgirán nuevas incorporaciones y puestos de trabajo en la planta de Campana.

El modelo que se fabricará en Argentina

El modelo elegido para esta nueva etapa es el Honda TRX420FM, un cuatriciclo de diseño robusto y espectacular. Actualmente se comercializa en Argentina pero importado desde Estados Unidos, con un precio de lista de USD 13.900.

Según la empresa, “en esta evolución, el cuatriciclo se constituye en un puente entre movilidad y productividad, principalmente para ámbitos rurales donde se vuelve una herramienta de trabajo fundamental por su capacidad, máxima eficiencia y agilidad”.

La fabricación local permitirá sustituir importaciones y fortalecer la oferta de un producto vinculado tanto al uso recreativo como al trabajo rural y productivo.

Expansión y desarrollo regional

Ubicada en un predio de 142 hectáreas, con 68.000 m² cubiertos, la planta de Campana emplea actualmente a más de 1.000 colaboradores y opera con tecnología de última generación.

La compañía señaló que el complejo garantiza estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. Asimismo, en línea con su compromiso ambiental, funciona con abastecimiento de energía renovable.

“De esta forma Honda mantiene su compromiso de expandir los negocios en Argentina, ofreciendo valor a sus clientes y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región”, subrayó la empresa en su comunicado.

El inicio de producción está previsto para mediados de marzo y forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la presencia local.

La combinación de apertura económica, defensa de la propiedad y reducción de cargas distorsivas es lo que permite que firmas internacionales apuesten por producir en el país con confianza y estabilidad

