Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó un amplio operativo de seguridad en el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón 533, Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales el incidente ocurrió cerca de las 13.49, cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía por lo menos cuatro meses.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, al abrir el paquete se produjo una detonación que afectó a cuatro integrantes de la fuerza. Dos de los efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno. Las autoridades precisaron que los heridos están fuera de peligro.

Aqui se ve el explosivo

Fuentes como hipotesis se cree que es una interna y persecución al personal La Interna con Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE)