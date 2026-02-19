Osvaldo Jaldo cuestionó la medida de fuerza convocada por la central obrera en rechazo a la reforma laboral.

En medio de la ratificación del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el día en que se debatirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados, un gobernador peronista tomó distancia del movimiento obrero y puso en duda la efectividad de la medida.

Se trata de Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, quien cuestionó públicamente la decisión de paralizar el país durante 24 horas. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, expresó este miércoles durante una conferencia de prensa.

Las declaraciones del gobernador se produjeron luego de que el triunviro de la CGT, Jorge Sola, confirmara que la central obrera realizará un paro nacional sin movilización cuando se trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Jaldo sostuvo que este tipo de medidas suelen generar más perjuicios que soluciones, especialmente en un contexto económico complejo. “Tenemos que ser muy prudentes. Estamos en una Argentina que tiene muchos problemas. Nosotros, los distritos del interior, estamos con muchas dificultades y hay que ser muy responsables en las medidas que se toman”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que los paros generales afectan directamente la estructura productiva y comercial de las provincias. Según señaló, el impacto es aún mayor en el interior del país, donde la actividad depende en gran medida del movimiento diario de trabajadores y consumidores.

También puso el foco en la adhesión de los gremios del transporte, al remarcar que “la gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer” si no hay colectivos, trenes o servicios funcionando.

