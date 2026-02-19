Los incidentes ocurrieron a la altura de Moreno, en medio de una quema de neumáticos. Gendarmería liberó la colectora y calzada. Esta mañana también hubo enfrentamientos en el Ramal Tigre de la Panamericana y en el Puente Pueyrredón, en el marco del paro general de la CGT contra la reforma laboral

Esta mañana se registraron una serie de disturbios producto de marchas en distintos puntos de acceso a la Ciudad, en protesta a la reforma laboral que se discutirá hoy en el Congreso.

La más reciente ocurrió en el Acceso Oeste, en Moreno, a la altura de la Ruta Provincial 23. Pilas de neumáticos incendiados con combustible cortaron la autopista en forma total, sentido Capital. Personal de Gendarmería y Policía bonaerense replegó a los manifestantes -con algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo incluidos-que habían interrumpido el tránsito vehicular, en medio de un operativo con una docena de camiones con personal policial a bordo.

Los automovilistas que viajaban hacia la Ciudad quedaron atrapado por la protesta, apostados a unos 50 metros, detenidos ante el fuego y las densas columnas de humo. El tránsito estuvo parado desde la altura de La Reja, informaron fuentes viales.

Ahora, la colectora está liberada ya que Gendarmería liberó la calzada. “En breve seguro se libera a tránsito”, informaron a este medio fuentes de Autopistas del Oeste.

Según se repitió ante las cámaras de LN+, “todos son vecinos autoconvocados” y la consigna central fue clara: “Fuera la reforma de Milei”.

En el lugar no se observaron insignias partidarias ni carteles de agrupaciones sindicales o políticas. Las banderas carecían de símbolos identificatorios y los manifestantes insistieron en su carácter espontáneo. Una de las vecinas, consultada por la prensa, afirmó: “Es una protesta espontánea de vecinos. Yo vine como jubilada”. El diálogo fue tenso y breve, con respuestas ambiguas sobre la permanencia en el lugar: “No sé, hasta que me canse” y “Hasta que sea necesario”.

Luego de la llegada de personal de Bomberos, fueron sofocadas las llamas que emanaban de los neumáticos mientras los manifestantes se replegaron a varios metros de la presencia policial.

Disturbios en Puente Pueyrredón y corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Esta mañana, en la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda, la Policía se enfrentó con un grupo de personas que avanzaban por avenida Mitre y fueron reprimidas con gas pimienta.

Los manifestantes intentaron cortar el paso sobre nivel y Prefectura junto a Policía Federal se interpuso para evitar el objetivo de los manifestantes.

Durante la cobertura, se registró un incidente cuando un manifestante arrojó un bidón al fuego encendido, lo que generó preocupación por la seguridad ante las cámaras.

Además, la Autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra cortada por la presencia de una columna de manifestantes. Por otro lado, luego de dos horas de tensión, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

Luego de negociar con las autoridades, se liberó la traza en la zona norte de AMBA. Al comienzo hubo un un carril habilitado para el tránsito en sentido a Capital Federal, mientras continuaban las protestas en otra parte de la autovía. Los manifestantes descendieron de la autopista para volver a la sede de FATE.

La medida estaba dispuesta para alrededor de las 8 de la mañana cuando varias columnas de trabajadores y gremialistas marcharon a paso veloz por la calle Uruguay hacia la autovía para intentar cortar el ramal completo.

Al momento de llegar a la Panamericana, un cordón de Gendarmería Nacional estaba apostado en uno de los accesos con la intención de que los manifestantes no corten la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí.

“Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”, se quejó una de los manifestantes.

“La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”, le contestó uno de los gremialistas.

Por otro lado, uno de los trabajadores de la empresas se quejó cara a cara con el jefe del operativo. “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”, expresó con vehemencia.Gremialistas conversan con Gendarmería en el intento de corte de la Panamericana

Y agregó: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en FATE”, sumó en plena tensión.

