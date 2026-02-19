El organismo detectó balances pendientes y calificó de “falsa y ficticia” la dirección declarada por la casa madre del fútbol argentino

La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para trasladar su domicilio legal desde la calle Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia Pilar, en la provincia. La decisión representa un nuevo revés institucional para la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia .

El organismo de control sostuvo que no están dadas las condiciones administrativas para autorizar el cambio de jurisdicción. Según detalló en la resolución, la AFA mantiene pendientes la presentación y regularización de balances correspondientes a los ejercicios 2017-2024, además de trámites vinculados a una reforma estatutaria que todavía se encuentran bajo análisis.

Sin embargo el punto más contundente del fallo surgió luego de una inspección en el domicilio declarado (Mercedes 1366, Pilar) para verificar la existencia de la nueva sede. De acuerdo con el acta, no se encontró identificación del número denunciado y se constató que la numeración corresponde al predio del Polideportivo Municipal de Pilar.

Durante el procedimiento, vecinos y personal del complejo deportivo afirmaron que en el lugar no funciona ninguna oficina ni actividad vinculada a la AFA. En ese marco, la IGJ concluyó que la entidad presentó una “sede social falsa y ficticia“.

“Se ha comprobado de un modo irrefutable entonces que la dirección denunciada por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO como su nueva ‘sede social’… corresponde a una localización territorial en la cual dicha asociación civil no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco allí la administración y gobierno de la entidad“, señaló la resolución.

Además, advirtió que bajo la figura de un cambio jurisdiccional se pretendía generar consecuencias jurídicas sobre la base de información inexacta y eventualmente sustraerse al control del organismo.

Hace unas semanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya había impugnado la solicitud tras verificar que la numeración indicada no existía y que en el predio solo había un lote alambrado con un cartel que anunciaba la futura construcción de una sede social y museo.

La AFA había formalizado el pedido en enero, pero tras el dictamen de la IGJ, su domicilio legal continuará fijado en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del organismo de control.

Derechadiario.com