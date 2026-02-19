Según las denuncias que motivaron las investigaciones judiciales, Walter Aníbal Godoy, con pasado en el Sindicato Único de Trabajadores de Ferias, y Jonatan y Guillermo Rojas, recaudaron más de 40 millones de pesos prometiendo mover influencias judiciales a favor de puesteros que se quedaron sin su lugar por la megacausa de La Salada.

“Les prometían que todo se iba a resolver y que iban a poder volver rápidamente a abrir sus puestos en el paseo de compras” de Ingeniero Budge. “No eran pocos los afectados por la megacausa de La Salada y las clausuras del año pasado por eso, estos muchachos levantaron una buena cantidad de guita”, explicó a REALPOLITIK uno de los puesteros con más años de actividad en la feria Ocean de La Salada.

Los lobbistas, que iban a interceder ante las autoridades judiciales, fueron arrestados luego de varias denuncias de los puesteros que se sintieron defraudados.

Según informaron fuentes judiciales, los arrestados son el exsecretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA), Walter Aníbal Godoy, y sus cómplices, Jonatan Rojas y Guillermo Rojas. Los tres habían sido denunciados por estafar a feriantes por más de 40 millones de pesos.

Se trató de una demanda colectiva de 41 pequeños comerciantes de la feria Ocean-El Playón, que es parte del complejo La Salada.

No es la primera vez que se producen denuncias por aprietes, amenazas, y desalojos que terminan con los puesteros en la calle sin poder trabajar.

Es un tema recurrente desde que, en junio de 2017, fueron detenidas más de 31 personas, entre ellas Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que se resistió a la detención a los tiros desde su residencia, acusados en una investigación por asociación ilícita y extorsión a feriantes de La Salada en Lomas de Zamora.

El cierre de la feria dejó a cientos de familias sin su fuente de trabajo. En muchos casos, no tuvieron la posibilidad de acceder a la mercadería que quedó adentro de los galpones.

En junio de 2025 la feria fue clausurada durante dos semanas, lo que llevó a varios puesteros a desafiar el protocolo antipiquetes y cortaron la general Paz a la altura del puente La Noria que derivó en enfrentamientos con efectivos de la Policía Federal Argentina.

Debieron intervenir autoridades de la municipalidad de Lomas de Zamora, que conduce Federico Otermín, de provincia de Buenos Aires y de la nación para elaborar una propuesta a la Justicia que permitiera la rehabilitación de las actividades comerciales.

En la actualidad persisten los problemas con feriantes que no pueden regresar y caen víctimas de personas con gran prontuario como Godoy, que cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017, mientras que Rojas tiene una sentencia a 13 años en suspenso por secuestros extorsivos, que tendrá su decisión final en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, también fue ordenado un allanamiento en un domicilio de la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, vinculado a Godoy, a “los efectos de proceder al secuestro de dinero en efectivo, valores, (…) armas de fuego y municiones, y teléfonos celulares”, entre otros dispositivos electrónicos, vinculados, además, a Guillermo y Jonathan Rojas, por las autoridades del juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correcional Nro. 2 de Lomas de Zamora que encabeza el Carlos Alberto Ferreiro Pella.

