El ministro kirchnerista también rechazó que se deba priorizar a los ciudadanos argentinos por sobre los extranjeros

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, defendió públicamente la atención médica gratuita para extranjeros y cuestionó la decisión del gobierno porteño de comenzar a cobrar los servicios de salud a quienes no tengan DNI argentino.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunciara un cambio en el sistema sanitario porteño, en línea con las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei a nivel nacional.

“La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó. A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra. Y no solo eso, sino que por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad. Era cuestión de decisión política”, expresó Macri en su cuenta oficial.

La respuesta del ministro de Axel Kicillof no tardó en llegar. El funcionario criticó duramente la medida, defendió la continuidad de la atención gratuita para inmigrantes, a pesar de que es financiado enteramente por los contribuyentes argentinos, y rechazó la idea de que los locales tengan prioridad por sobre los extranjeros.

“En la ciudad que tiene todos los hospitales que fueron construidos por Nación para una capital nacional, heredados, que también tiene todos los hospitales nacionales como el Churruca, Militar, Naval, Roffo, Clínicas, entre otros, donde además están todos los hospitales centrales de las obras sociales nacionales, su intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no”, afirmó Kreplak.

En el mismo mensaje, el ministro profundizó sus críticas con una frase que generó polémica: “Qué vida vale y cuál no. De quien nadie esperaba nada, nada está haciendo”.

Las declaraciones del funcionario kirchnerista reflejan su clara postura favorable al acceso irrestricto y gratuito del sistema de salud público para extranjeros, aun cuando ese sistema se sostiene con los impuestos de los ciudadanos argentinos.

Esta posición contrasta con la realidad que enfrentan muchos argentinos en países limítrofes, donde deben pagar por la atención médica sin excepciones, lo que ha generado un creciente debate sobre la reciprocidad y el uso de recursos públicos.

La reforma del Gobierno de Milei

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei avanzó en una reforma migratoria estructural durante 2025 que modificó profundamente este esquema. Entre las medidas adoptadas, se eliminó la gratuidad de la salud pública para residentes transitorios y temporales, quienes ahora deben abonar por los servicios o contar con un seguro médico obligatorio.

La reforma también endureció los controles migratorios, priorizó la deportación de inmigrantes ilegales o que cometan delitos, y habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Estas decisiones fueron impulsadas con el objetivo de priorizar a los ciudadanos argentinos, quienes mantienen al sistema con el fruto de su trabajo.

En este contexto, las declaraciones de Kreplak dejaron en evidencia la diferencia ideológica entre la administración kirchnerista y el gobierno nacional. Mientras la gestión provincial defiende la continuidad del acceso gratuito para extranjeros financiado por los contribuyentes locales, la administración nacional avanzó con medidas orientadas a limitar ese beneficio y reforzar la prioridad para los ciudadanos argentinos.

