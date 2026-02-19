gestión de Axel Kicillof autorizó el traslado aéreo del empresario, en contraste con el caso de 2024

El traslado del empresario Alberto Samid desde Uruguay hacia Argentina, mediante un vuelo sanitario, puso en el centro de la polémica el uso de los recursos aéreos sanitarios en la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof, especialmente por el contraste con el caso ocurrido en 2024, cuando un niño en estado crítico no recibió la misma asistencia.

Ayer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó públicamente que se comunicó con Samid, quien se encontraba internado en Uruguay tras sufrir una infección urinaria que se agravó por la detección de un virus poco frecuente en sangre. Frente a esa situación, la gestión kirchnerista organizó un operativo para trasladarlo en un vuelo sanitario a Buenos Aires.

El propio entorno del empresario había solicitado la intervención directa del gobernador. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó su esposa, Marisa, en un comunicado difundido públicamente.

El caso de 2024

La confirmación del operativo sanitario puso en evidencia la disponibilidad de este tipo de recursos cuando existe una decisión política de utilizarlos. Sin embargo, esta resolución contrasta fuertemente con lo ocurrido en 2024 con un niño que había sufrido un grave accidente en la ciudad de Mercedes, dentro de la Provincia de Buenos Aires.

En aquel episodio, el menor había sido atendido inicialmente en el hospital Blas L. Dubarry y sometido a una neurocirugía de emergencia debido a la gravedad de su cuadro. Ante la necesidad urgente de derivarlo a un centro de mayor complejidad como el Hospital Garrahan, se solicitó el uso del helicóptero sanitario provincial. Sin embargo, el traslado aéreo fue rechazado en dos oportunidades por el Gobierno de Kicillof.

Como consecuencia de esa negativa, el niño debió ser trasladado por vía terrestre, en una situación crítica y con una demora que implicó un riesgo adicional para su vida. En ese momento, desde el gobierno provincial se había argumentado que el helicóptero estaba reservado para otros usos, principalmente vinculados a operativos policiales.

El contraste entre ambos episodios resulta evidente. Mientras que en el caso reciente el gobierno provincial organizó un vuelo sanitario internacional para trasladar a Samid desde Uruguay, en el caso del menor ocurrido en 2024 no se autorizó el uso del mismo recurso dentro del propio territorio bonaerense, pese a tratarse de una emergencia médica, dejando expuesta la marcada diferencia en la respuesta de Kicillof frente a situaciones críticas.

Derechadiario.com