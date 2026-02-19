En medio de la crisis sanitaria y de recursos del hospital pediátrico, los contratos por limpieza, que ya debieran estar normalizados con la definición de una licitación abierta el año pasado, continúan llevándose buena parte del presupuesto del Garrahan.

La beneficiaria es la empresa Floor Clean SA, que viene trabajando en el hospital desde hace muchos años. El consejo de administración del hospital Garrahan, Mariel Sánchez, Cesar Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez, volvieron a convalidar las decisiones de la gerencia de contrataciones y suministros, encabezada por Silvana Canavidez, de pagar una verdadera fortuna en el mes de enero por el servicio tercerizado de limpieza en el hospital.

Si bien es un servicio esencial para el normal funcionamiento de las actividades sanitarias, trascendió que los precios se pueden mejorar si se eficientiza el gasto en personal e insumos y, por ello, la licitación para el área recibió varios interesados. Sin embargo, la compulsa, sigue sin decisión de parte de las autoridades.

Según documentos a los que tuvo acceso REALPOLITIK, el consejo de administración del hospital de pediatría Profesor Juan P. Garrahan resolvió pagar a la empresa Floor Clean SA un monto superior a los 920 millones de pesos. El documento especifica que por los servicios prestados entre el 1 de enero al 31 de enero de 2026 se autoriza el pago convalidado por la gerencia de servicios generales, por “un monto total de 923.941.892,16”.

Se trata de una cifra similar a la abonada en el mes de diciembre de 2025 y los meses siguen pasando, pero la crisis en el Garrahan no cede.

Un hospital que vive en conflicto

Los reclamos sindicales son los temas que ganan la atención de los medios y las redes sociales, pero, más allá de la visibilidad que ganen las protestas por la cuestión sindical, existe otra arista financiera y económica fundamental para terminar de poner en orden las cuentas de uno de los hospitales públicos más excelentes y necesarios del país.

Se trata de los contratos con terceras empresas para servicios esenciales para el funcionamiento del hospital como la seguridad, la gastronomía y la limpieza. Mientras que los contratos por el área de seguridad están normalizándose con precios lógicos para el actual mercado, no sucede lo mismo con los cargos que se pagan por la limpieza del Garrahan.

Y, si bien desde los meses de octubre y noviembre fuentes aseguraron a REALPOLITIK que una nueva licitación estaría definida para bajar los altísimos precios que se pagan por el servicio que permitiría mejorar los salarios de varios profesionales médicos, la situación se encuentra en punto muerto, no se produjo ninguna novedad y se acaba de pagar una verdadera fortuna el 13 de febrero por el servicio prestado en el mes de enero pasado, a la compañía, Floor Clean.

El problema es que los recursos se van mes tras mes. Por caso, en enero de 2026, una resolución autorizaba un pago de más de 923 millones de pesos por un solo mes de limpieza, bajo el mecanismo de “legítimo abono”. Esta forma no es ilegal, pero sí es recurrente cuando se extiende el servicio en el tiempo. En el área de Salud explican que “el legítimo abono existe para evitar interrupciones, no para reemplazar indefinidamente a una licitación. Cuando los montos son así de altos, la comparación de precios deja de ser una formalidad y pasa a ser una obligación”.

Las demoras en definir una licitación para el área que convalidaría precios menores y generaría un ahorro importante en las cuentas del hospital, hay que buscarlas en el propio hospital. Por lo pronto, en el área de Contrataciones suelen excusarse hablando de cuestiones “técnicas de plazos y evaluaciones de las compañías que se presentan al concurso atendiendo la complejidad del servicio”.

