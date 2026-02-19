El gobernadorconfirmó que enviará una reforma previsional estructural, profundizará el alivio fiscal y proyecta para 2026 el presupuesto de infraestructura vial más ambiciosa.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un mensaje centrado en tres ejes: equilibrio fiscal, competitividad productiva e inversión en infraestructura.

Durante su discurso, el mandatario realizó un balance de los primeros dos años de gestión y delineó las prioridades para 2026. “El Estado no puede ser un freno para quienes producen, invierten y generan empleo”, afirmó ante la Asamblea Legislativa.

Alivio fiscal y competitividad

Frigerio ratificó que la provincia continuará con la reducción de impuestos para fortalecer al sector privado y mejorar la competitividad.

Entre las principales medidas mencionadas se destacan:

Exención o alícuotas mínimas de Ingresos Brutos para casi toda la industria entrerriana.

Más del 90% de los productores primarios con alícuota cero.

Reducción de Ingresos Brutos para integradores avícolas del 3% al 1,5%.

Exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, extensible a 20.

Tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, por debajo de la inflación.

Eliminación de más de 100 tasas provinciales.

“El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones ya comprometió 200 millones de dólares y casi 2.000 nuevos empleos”, sostuvo el gobernador.

Reforma previsional estructural

Uno de los anuncios centrales fue el envío a la Legislatura de un proyecto de reforma del sistema previsional provincial.

Frigerio recordó que, al asumir, la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% y que, si bien la situación fue contenida, persiste un problema estructural que requiere cambios de fondo.

“Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible”, aseguró.

El mandatario remarcó que mantener el equilibrio fiscal es clave para sostener jubilaciones, salarios y servicios esenciales.

Reorganización de la obra social provincial

En materia de salud, destacó la intervención del Iosper y la creación de OSER, la nueva Obra Social de Entre Ríos, con un esquema de conducción profesional y criterios de transparencia.

Según detalló, la reorganización permitió un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos de conducción y ordenó un sistema que arrastraba pasivos crecientes.

“La prioridad es garantizar la cobertura de más de 300.000 entrerrianos con responsabilidad y sustentabilidad”, señaló.

El mayor presupuesto de infraestructura vial

Frigerio confirmó que en 2026 la provincia ejecutará el mayor presupuesto de infraestructura vial de los últimos años, con financiamiento internacional superior a 300 millones de dólares.

El plan contempla:

Repavimentación de rutas estratégicas.

Reconstrucción integral de corredores productivos.

Circunvalación de Nogoyá.

Intervención progresiva de 2.000 kilómetros incluidos en el plan vial.

Obras estructurales en rutas provinciales clave para la producción y la conectividad.

“Vamos a terminar el mandato con el 100% de las rutas y caminos abandonados intervenidos”, afirmó.

Dos años de orden y cambio de rumbo

El gobernador también repasó medidas adoptadas en el inicio de su gestión:

Eliminación de gastos reservados y reducción de cargos políticos.

Recorte del 98% de adscripciones irregulares.

Digitalización de decretos y modernización administrativa.

Intervención en 500 escuelas y mejoras en alfabetización.

Reducción del peso de la deuda y mejora en la calificación crediticia.

Crecimiento de exportaciones provinciales cercano al 90%.

Sin mencionar gestiones anteriores, el discurso marcó un contraste con lo que definió como décadas de desequilibrios estructurales.

Una nueva etapa para la provincia

Frigerio cerró su mensaje asegurando que comienza una etapa de consolidación y proyección a futuro. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas”, expresó.

Con equilibrio fiscal, reforma estructural y una fuerte inversión en infraestructura, el gobernador planteó que Entre Ríos inicia una etapa orientada a la estabilidad y el desarrollo, con el sector privado como motor central del crecimiento.

