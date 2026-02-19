En una sesión que promete extenderse, la Cámara de Diputados iniciará a las 14 el tratamiento del proyecto de modernización laboral enviado por el Senado, con el quórum asegurado por los bloques que convocaron a la sesión. El debate transcurrirá en un Congreso rodeado por protestas sindicales y un paro nacional convocado por la CGT.

En lo que se presume será una sesión bastante extensa, la Cámara de Diputados iniciará a partir de las 14 una reunión clave para avanzar con el proyecto de ley de modernización laboral proveniente del Senado. El primer desafío estará en la obtención del quórum, que a priori aparece garantizado, teniendo en cuenta tan solo el número de miembros de cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión.

Pasa que el pedido de sesión -que se conoció en el transcurso del plenario de este miércoles en el que se dictaminó el texto a considerar- fue suscripto por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Con la asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.

En la vereda de enfrente estarán esperando fuera de sus bancas quienes ya anunciaron que no darán quórum: los miembros de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.

El dato saliente que tendrá el tratamiento de esta reforma laboral es que ya se sabe que, si se aprueba, tendrá modificaciones. Al menos una asegurada: la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad, tema que despertó fuerte rechazo durante el fin de semana largo y sobre el cual el Gobierno confirmó que lo quitaría.

Así, del texto sancionado en el Senado de 219 artículos, el dictamen de mayoría obtenido este miércoles posee 218 artículos. De esta manera, deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, que el oficialismo está dispuesto a que sea antes de la apertura de sesiones ordinarias.

Con ese objetivo, ya convocó el Senado a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados, que a través de su jefe, Germán Martínez, expresó su protesta por este accionar, al considerar que se está convocando a una reunión en base a datos erróneos, ya que el expediente en cuestión aún no ha pasado por la Cámara baja.

Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido a las licencias por enfermedad, los aliados del Pro insistirán con el cobro del salario a través de billeteras virtuales. Los aliados habían planteado que, ya que el proyecto volvería al Senado por el artículo 44, podía sumarse el permiso para billeteras virtuales para el pago de sueldos, pero La Libertad Avanza rechazó abrir más capítulos.

También habrá objeciones referidas al FAL, uno de los puntos más controvertidos del proyecto. Si bien el oficialismo lo presenta como un mecanismo para dar previsibilidad y reducir litigiosidad, sectores opositores y sindicales lo cuestionan por varios motivos. Entre ellos, como ha dicho el diputado Miguel Pichetto, el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye un riesgo directo para el sistema previsional argentino. Seguramente lo dirá durante el debate, pero a juicio de este experimentado legislador, este punto “debilita fuertemente el sistema jubilatorio”.

Hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.

La jornada está marcada por el paro nacional convocado por la CGT, que promete se siente fuerte a raíz de la adhesión de los gremios del transporte. Además, la izquierda convocó a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.

El proyecto

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.

Algunos de sus puntos principales son los siguientes

Indemnizaciones

Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales.

Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Fondo destinado a “respaldar” el pago de indemnizaciones.

Aportes obligatorios del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes. Será inembargable y supervisado por la CNV.

Formalización laboral

El oficialismo sostiene que la ley está orientada a integrar al 50% de los trabajadores que hoy están en la informalidad.

Plataformas digitales y nuevas formas de trabajo

El proyecto incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija estándares y reglas claras para la actividad.

Parlamentario.com