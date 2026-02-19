La adhesión de los gremios del sector aéreo al paro general convocado por la CGT provocó la cancelación de más de 400 vuelos y pérdidas millonarias.

La medida de fuerza lanzada por los gremios aeronáuticos en consonancia con el paro general de la CGT afectó al menos a 64.000 pasajeros en todo el país, en una jornada que dejó aeropuertos colapsados, vuelos cancelados y pérdidas económicas millonarias para las compañías. La protesta se enmarca en el rechazo sindical a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Las organizaciones que confirmaron su adhesión fueron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y UPSA. Desde el sector empresario advirtieron que el paro genera “perjuicios millonarios a la actividad económica nacional”, especialmente en plena temporada alta.

Más de 400 vuelos cancelados y millones en pérdidas

Según la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), la huelga provocará la cancelación de más de 400 vuelos. La imposibilidad de reprogramar la totalidad de las operaciones responde al alto nivel de demanda propio del verano y a las limitaciones operativas del transporte aéreo.

La empresa más afectada es Aerolíneas Argentinas, que debió cancelar 255 vuelos y dejó a 31.000 pasajeros sin viajar. El impacto económico asciende a aproximadamente 3 millones de dólares. La compañía confirmó que aplicará descuentos salariales a quienes adhieran al paro.

En el caso de JetSmart, se suspendieron 96 vuelos, afectando a 17.000 pasajeros. La firma permitió cambios sin penalidad hasta marzo de 2026.

Por su parte, LATAM Airlines canceló 46 vuelos (7.399 pasajeros afectados), atribuyendo parte del problema al paro en Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa.

Flybondi, en cambio, trasladó su operación de Aeroparque a Ezeiza, donde cuenta con autoprestación de handling. Aun así, canceló 28 vuelos y modificó horarios en la mayoría de sus operaciones.

Reforma laboral, desregulación y resistencia sindical

El conflicto no es aislado. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los gremios aeronáuticos se ubicaron entre los sectores más combativos frente a la desregulación del mercado, la revisión de convenios colectivos y la posible privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas e Intercargo.

El Gobierno sostiene que la reforma laboral busca modernizar el mercado de trabajo, fomentar la competitividad y atraer inversiones. Desde esta perspectiva, las medidas de fuerza en servicios estratégicos no solo afectan a los usuarios sino que también golpean la recuperación económica que la administración libertaria intenta consolidar.

Mientras tanto, los pasajeros enfrentan cancelaciones, reprogramaciones y horas de incertidumbre. Las aerolíneas recomendaron:

Consultar el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto.

Revisar canales oficiales de comunicación.

Gestionar cambios o devoluciones cuando corresponda.

Derechadiario.com