En medio de paros y reclamos salariales que amenazan el inicio de clases, la gestión de Alberto Weretilneck acelera millonarias compras directas para promoción y publicidad, reavivando el debate sobre las prioridades del gasto público en Río Negro.

El gobierno de Alberto Weretilneck vuelve a quedar en el centro de la escena por una serie de millonarias compras directas realizadas a través de la Agencia de Turismo Río Negro, en medio de un escenario de fuerte conflictividad gremial y reclamos salariales de estatales.

Según consta en el Sistema de Gestión de Compras de la provincia de Río Negro, la Agencia de Turismo autorizó una compra directa por 150 millones de pesos para la contratación de un stand promocional en el evento del Campeonato Mundial de Motocross 2026 que se desarrollará en San Carlos de Bariloche.

La misma modalidad se utilizó para destinar 50 millones de pesos a la Fiesta Nacional del Lúpulo y otros 50 millones de pesos para un stand en la Expo Rural Bariloche 2026, también bajo la figura de compra directa.

Las tres contrataciones llevan la firma del responsable del área, Diego Fernández Piquín, y se tramitaron bajo expedientes administrativos fechados en febrero de 2026.

Más de 600 millones en menos de dos meses

Con estas nuevas erogaciones, la Agencia de Turismo Río Negro ya acumula más de 600 millones de pesos en compras directas en menos de dos meses, todas vinculadas a acciones promocionales, publicidad y eventos.

Pero el número se incrementa al analizar el esquema global de comunicación oficial. En enero, la Agencia habría destinado alrededor de 350 millones de pesos a influencers para promocionar destinos turísticos rionegrinos, sin que hasta el momento se haya difundido públicamente el detalle de los beneficiarios ni los criterios de contratación.

A raíz de una investigación publicada por REALPOLITIK, la oposición presentó un pedido de informes en la Legislatura de Río Negro para que el ejecutivo detalle quiénes fueron los influencers contratados, cuáles fueron los montos individuales y bajo qué parámetros se adjudicaron esas partidas.

En esa primera investigación también se detectó que, desde la secretaría de Comunicación del gobierno provincial, la firma Epoge SRL, vinculada a Rodrigo Lugones y Dereck Hampton, recibió casi 40 millones de pesos en concepto de consultorías ligadas a la comunicación digital.

A esto se agrega un pago cercano a 45 millones de pesos al medio Olga, también en concepto de pauta publicitaria.

Si se incorporan además las erogaciones realizadas por la secretaría de Medios de Río Negro —que rondarían los 500 millones de pesos— el total destinado a pagos publicitarios, influencers, medios de comunicación, consultorías y promoción de eventos asciende a aproximadamente 1.100 millones de pesos en lo que va del año, entre ambas áreas.

Conflicto salarial en ascenso

Estas cifras contrastan con el clima social que atraviesa la provincia. El gremio docente UnTER confirmó un paro que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo, mientras que Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) y sectores policiales anunciaron medidas de fuerza, incluyendo un acampe frente a Casa de Gobierno, en reclamo de recomposición salarial.

Los sindicatos advierten que las propuestas oficiales no acompañan la inflación ni el deterioro del poder adquisitivo, y cuestionan las prioridades presupuestarias del ejecutivo.

En este escenario, el debate sobre transparencia y uso de fondos públicos vuelve a instalarse con fuerza en Río Negro, en momentos en que educación, salud y seguridad atraviesan un conflicto creciente mientras la inversión en promoción y comunicación oficial no se detiene.

Realpolitik.com