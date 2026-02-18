Con cifras históricas de viajeros, ocupación hotelera por encima del 80% y un gasto récord, el primer fin de semana XXL de 2026 confirmó la reactivación masiva del turismo.

El fin de semana extralargo de Carnaval se consolidó como un fuerte motor de actividad económica en el arranque de 2026. Según datos oficiales y del sector privado, viajaron 3 millones de personas por el país, con niveles de ocupación hotelera superiores al 80% en los principales destinos, en lo que ya es considerado un máximo histórico para un feriado de Carnaval.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico representó un crecimiento del 7,2% interanual respecto del mismo fin de semana del año pasado. El informe detalló además que el gasto total alcanzó los $1.007.793 millones, concentrado principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

“El gasto directo total que realizaron los turistas creció 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $111.605 por turista, se redujo 7,7%”, destacó el informe de CAME, un dato que refleja una mayor eficiencia en el consumo sin resignar volumen de actividad.

La estadía promedio fue de 3 días, con una fuerte concentración en destinos tradicionales del calendario de Carnaval. Entre los más elegidos se destacaron localidades de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, distintos puntos de la Costa Atlántica, San Carlos de Bariloche y otras ciudades relevantes de la Patagonia.

Desde la entidad empresaria subrayaron además el carácter excepcional del movimiento turístico: “Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros”, señalaron. En paralelo, la Secretaría de Turismo difundió su propio informe, en línea con los datos privados. “El primer fin de semana extralargo de 2026 tuvo una ocupación de más del 80 por ciento en todo el país”, indicaron desde el organismo.

Destinos del Carnaval 2026

Según los datos consolidados de CAME y la Secretaría de Turismo, estos fueron los principales niveles de ocupación registrados:

Provincia de Buenos Aires:

Valeria del Mar, Ostende, Pinamar y Cariló superaron el 90% de ocupación.

Mar del Plata alcanzó el 85%.

Ciudad de Buenos Aires:

Ocupación hotelera promedio del 83%, el mejor registro de los últimos cinco años para feriados de Carnaval.

Córdoba:

Valle de Punilla: 100% de ocupación.

Villa Carlos Paz: 86%.

Santa Rosa de Calamuchita: 85%.

Región de Cuyo:

San Rafael y Uspallata (Mendoza): por encima del 90%.

San Luis: niveles cercanos al 100%.

Norte del país:

Tilcara, La Quebrada y los Valles (Jujuy): por arriba del 95%.

Ciudad de Salta: pico del 70%.

Patagonia:

Tierra del Fuego superó el 90%.

Neuquén y San Carlos de Bariloche rondaron el 80%.

