Estatales que adhieran al paro perderán el día, confirmo el oficialismo.

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que no vayan a trabajar. La decisión se da en el marco del paro convocado por la CGT y otros gremios para este jueves.

La medida fue ratificada por altas fuentes de Casa Rosada, que advirtieron que quienes no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta sufrirán el correspondiente descuento salarial.

El Gobierno endurece su postura

Desde el oficialismo señalaron que la decisión no es nueva y que ya se aplicó en paros anteriores realizados en 2025. Sin embargo, esta vez el impacto podría ser mayor debido a la adhesión de los gremios del transporte, que confirmaron que no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis durante 24 horas.

“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, sostuvo una fuente con despacho en Balcarce 50.

En el Ejecutivo explican que el criterio es simple, el Estado no puede pagar una jornada que no fue trabajada. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí, cómo sea”, indicó el funcionario del Gobierno.

El oficialismo de La Libertad Avanza busca obtener dictamen el miércoles para tratar el jueves en el recinto el proyecto de modernización laboral. De aprobarse con modificaciones, la iniciativa volvería al Senado con la intención de lograr su sanción definitiva la próxima semana.

El llamado al paro nacional surgió tras la polémica por un artículo que modificaba el régimen de licencias médicas. Tras el debate público, el Gobierno aceptó volver a tratar ese punto en comisión. En Casa Rosada sostienen que esa concesión debilita el argumento central de la protesta.

Sin embargo, desde la CGT y otros gremios insisten en que existen otros artículos que consideran perjudiciales —para sus propios beneficios—. Entre ellos, se encuentran los vinculados a la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de que convenios de empresa prevalezcan sobre los de actividad o la regulación de asambleas en los lugares de trabajo.

Tensión dentro del sindicalismo

La dinámica del paro también generó diferencias internas. La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro pero no a la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, convocó a marchar frente al Congreso el mismo día del debate.

Por su parte, Omar Maturano, de La Fraternidad, ratificó la paralización total del transporte por 24 horas. Desde sectores industriales, como la UOM de Córdoba, también surgieron críticas hacia la conducción de la CGT por considerar insuficiente la modalidad de la medida.

El escenario anticipa una jornada de alta tensión política y sindical. El oficialismo apuesta a avanzar con una reforma que considera clave para la competitividad y el crecimiento, mientras los gremios intentan frenar su tratamiento con una nueva demostración de fuerza.

