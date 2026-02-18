El Presidente se reunió en Casa Rosada con autoridades de la compañía minera, que proyecta una inversión de US$ 18.000 millones en los próximos diez años.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y al Country Director José Morea, luego del anuncio de lo que fue presentado como la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en una reunión de trabajo centrada en los detalles del desembolso y el impacto estratégico del proyecto.

US$ 18.000 millones en diez años

La compañía proyecta una inversión estimada en US$ 18.000 millones durante los primeros diez años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, vinculados a la explotación de cobre, oro y plata.

De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030. La magnitud del desembolso posiciona al emprendimiento como uno de los más ambiciosos del sector minero a nivel global.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, proyecta que la Argentina se ubique entre las cinco mayores operaciones mundiales de cobre, oro y plata una vez que los proyectos alcancen plena capacidad productiva.

El rol del RIGI y el clima de inversión

Durante la reunión, las autoridades empresariales destacaron que la decisión de avanzar con la inversión se sustenta en el marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que ofrece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional.

Según señalaron, sin este instrumento normativo un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina. El régimen busca garantizar condiciones fiscales y regulatorias estables para proyectos estratégicos de largo plazo, especialmente en sectores como minería, energía e infraestructura.

Desde el Gobierno remarcan que este tipo de anuncios consolida una nueva etapa orientada a atraer capitales internacionales, fortalecer las exportaciones y ampliar la generación de divisas.

Impacto estratégico

El desarrollo de Josemaría y Filo del Sol no solo implica un volumen récord de inversión, sino que también podría redefinir el posicionamiento de la Argentina en el mercado global de minerales críticos, en un contexto de creciente demanda de cobre para la transición energética y la electrificación.

La reunión en Casa Rosada simboliza así el respaldo político al proyecto y la intención oficial de convertir a la minería en uno de los pilares del crecimiento económico en los próximos años.

Derechadiario.com