La central obrera convocó a una huelga de 24 horas con fuerte impacto en el transporte y los servicios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el extorsivo paro general de 24 horas que podría realizarse el jueves 19 de febrero, en coincidencia con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue adoptada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central sindical, donde se optó por avanzar con la medida de fuerza sin movilización al Congreso. Desde distintos sectores productivos cuestionaron la convocatoria al considerar que la paralización del país afectará principalmente a trabajadores y pymes.

Uno de los puntos más irrisorios del paro es la adhesión casi total de los gremios del transporte, lo que garantiza un impacto masivo en la circulación.

Entre los sindicatos que confirmaron su participación se encuentran:

Unión Tranviarios Automotor (UTA): no habrá servicio de colectivos en todo el país.

Unión Ferroviaria: trenes sin funcionamiento.

La Fraternidad: adhesión de los maquinistas.

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): incluye camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y fluviales.

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA): vuelos comerciales afectados.

Sindicato de Peones de Taxis.

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Metrodelegados del subte porteño.

La adhesión de estos gremios implica que durante la jornada del paro no habrá colectivos, trenes ni subtes, y los vuelos sufrirán cancelaciones y demoras.

Otros sectores que adhieren al paro general

Además del transporte, se sumarán gremios industriales y de servicios como metalúrgicos, mecánicos, construcción, alimentación, textiles y petróleo. El sindicato de comercio tendrá un impacto dispar, según la modalidad de apertura en cada provincia.

En el sector público, la medida afectará a empleados estatales nacionales, provinciales y municipales, bancos públicos y privados, docentes y personal educativo —con suspensión de clases en numerosas jurisdicciones— y hospitales, que funcionarán con guardias mínimas.

¿Qué actividades se verán más afectadas?

Con este nivel de adhesión, el paro impactará de manera directa en:

Transporte público y de cargas

Escuelas y universidades

Bancos y organismos públicos

Industrias y fábricas

Comercios y servicios en grandes centros urbanos

La fecha definitiva dependerá de cuándo se trate la reforma laboral en Diputados. Si la sesión se concreta esta semana, el paro será el jueves 19 de febrero; de lo contrario, podría trasladarse a la semana siguiente.

