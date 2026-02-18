El Jefe de Gobierno porteño reubicó a su funcionaria de confianza en la Corporación Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, llevó adelante una reubicación estratégica dentro de su administración que refleja tensiones internas y un nuevo enfoque sobre áreas neurálgicas de la gestión pública. En los últimos días, Macri decidió desplazar a Karina Burijson de su rol al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano para asignarle el control de la , organismo responsable de impulsar el desarrollo económico y urbano en el sur de la ciudad.

Burijson, una funcionaria que acompañó a Macri desde su gestión como intendente de Vicente López y que se había consolidado como una pieza de confianza en Desarrollo Urbano, deja ahora esa área clave. En su lugar asumirá Agustina Olivero Majdalani, actual titular de la Corporación Madero y vinculada a sectores cercanos al entorno de Daniel “Tano” Angelici.

La Secretaria a cargo del nuevo movimiento, Majdalani, es hija de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, lo que no pasa desapercibido en el entramado político porteño. Su llegada a Desarrollo Urbano implica no solo un cambio de nombres sino también de redes de influencia dentro del gabinete del líder de Pro en la ciudad.

El traslado de Burijson al organismo que administra la Corporación Buenos Aires Sur fue oficializado mediante el decreto 62/2026, vigente desde el 14 de febrero pasado. Aunque deja la Secretaría, no sale de la gestión porteña, y su nuevo rol la pone al frente de la expansión industrial, comercial y urbana de barrios tradicionalmente relegados.

La decisión de desplazar a Burijson no estuvo exenta de polémica interna. Su gestión acumulaba fuertes críticas de desarrolladores inmobiliarios por demoras en aprobaciones y acusaciones de aplicación discrecional del nuevo Código Urbanístico. Asimismo, sectores del Pro expresaron reservas sobre el estilo de conducción en aquella área.

El extitular de la Corporación Buenos Aires Sur hasta ahora, Santiago López Medrano, cercano a figuras del Pro como María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, también fue desplazado en este movimiento. Su salida subraya una clara renovación de cargos heredados de administraciones anteriores y un intento de Macri por marcar un nuevo rumbo en áreas sensibles del urbanismo y la gestión territorial.

Desde el entorno del jefe de Gobierno se relativizó la tensión que generó esta reubicación y se afirmó que el cambio responde a “una natural actualización” de equipos para dar mayor impulso a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sin embargo, el impacto político resulta innegable en una gestión que busca consolidar prioridades en infraestructura y urbanización, a la vez que reacomoda fuerzas internas de poder.

