Bajo la gestión de Axel Kicillof, el Hipódromo de La Plata suma un nuevo escándalo: denuncian que el área de rehabilitación equina fue convertida en un basural con presuntos residuos veterinarios.

El deterioro en el hipódromo de La Plata suma un nuevo capítulo que expone desidia, riesgo sanitario y una administración cada vez más cuestionada. Esta vez, el foco está puesto en el llamado “caracol”, un espacio destinado al vareo y recuperación de potrillos y caballos lesionados, que hoy luce convertido en un verdadero basural.

“En esto se convirtió el caracol”, denunció a REALPOLITIK un trabajador del predio, quien envió imágenes y videos donde se observan bolsas repletas de residuos, frascos de análisis clínicos y desechos presuntamente vinculados al sector veterinario.

Según el testimonio, el lugar no recibe basura del público general, sino que sería el propio sector de limpieza del hipódromo el que arroja allí los desperdicios. “El hipódromo tira todo ahí adentro. Y ahí la gente corre los riesgos de que los caballos se lastimen. El caballo es un animal inocente que no sabe lo que está haciendo ahí adentro, pero está expuesto a lastimarse, a agarrarse tétano, botulismo o cualquier cosa”, advirtió.

En las imágenes se distinguen frascos de muestras de orina, recipientes plásticos utilizados para análisis y bolsas con residuos que, de confirmarse su origen veterinario, deberían tener un tratamiento específico y diferenciado. Incluso se observa cartelería que prohíbe arrojar “basura y residuos veterinarios”, lo que vuelve aún más grave la situación denunciada.

“Esto es una burla. Una burla al sentido común”, insistió la fuente a este medio. “No puedo creer que el hipódromo de La Plata tire la basura del sector veterinario ahí mismo, donde se recuperan caballos”.

Riesgo sanitario y contradicciones

El “caracol” cumple una función clave en la rehabilitación de los Sangre Pura de Carrera (SPC), muchos de ellos en proceso de recuperación por lesiones. La presencia de residuos cortantes, frascos contaminados o desechos biológicos no solo implica un riesgo físico inmediato —cortes, infecciones— sino también potenciales enfermedades.

La situación contrasta con las exigencias reglamentarias que pesan sobre cuidadores y entrenadores en materia sanitaria, especialmente en un contexto donde ya existen denuncias por presuntas irregularidades en controles antidoping, manipulación de frascos y hostigamiento a trabajadores.

Una crisis que se agrava

El hallazgo se suma a una serie de conflictos que atraviesa la gestión encabezada por Mariano Cowen, bajo la órbita del gobierno provincial de Axel Kicillof. En los últimos meses se acumularon denuncias por precariedad en el sistema sanitario, falta de ambulancias adecuadas, accidentes en pista, irregularidades en controles y persecuciones internas.

Ahora, el estado del “caracol” agrega un nuevo frente de preocupación: el abandono de un espacio clave para la recuperación equina y la presunta disposición indebida de residuos veterinarios. Mientras tanto, trabajadores del predio aseguran que el clima interno es cada vez más tenso y que el deterioro de las instalaciones avanza sin respuestas claras por parte de la administración.

Finalmente, si se confirma que los residuos corresponden al sector veterinario del propio hipódromo, el episodio podría derivar no solo en responsabilidades administrativas, sino también en eventuales implicancias sanitarias y ambientales.

