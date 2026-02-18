El Gobierno extendió por un día el período de sesiones extraordinarias para habilitar el dictamen y tratamiento de la reforma laboral en Diputados, y sumó al temario un proyecto de financiamiento universitario que quedará para marzo.

Con las firmas del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la extensión del período extraordinario hasta el 28 de febrero. O sea, un día más de lo establecido originalmente, con el solo fin de posibilitar que el Gobierno pueda emitir dictamen del proyecto de modernización laboral que llegó del Senado a Diputados y habilitar así el tratamiento de ese tema en el recinto este jueves.

El decreto correspondiente lleva el número 103/2026, y tal cual había trascendido incluyó en un segundo artículo un proyecto más para el temario de extraordinarias: el de reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que será enviado por el Poder Ejecutivo.

Si bien lo mandó a extraordinarias, está claro que el tratamiento de este tema quedará para el mes de marzo, ya que no hay tiempo material para debatirlo en los días que quedan del mes de febrero.

En las últimas semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron miembros del comité ejecutivo del organismo, que reúne a las 56 universidades nacionales, y se trabajó sobre una agenda técnica que abarca salarios, gastos operativos y pautas de previsibilidad presupuestaria.

Con esto, el Gobierno busca evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La estrategia oficial apunta a cerrar el capítulo en el Congreso con una norma que reemplace a la actual.

En paralelo, ya se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia, y el Ejecutivo insiste en que también impulsará modificaciones a esa normativa durante este año.

