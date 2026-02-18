Bestseller llega al país con Jack&Jones y Only. Creará más de 400 puestos de trabajo y evalúa producir en Argentina.

El gigante danés Bestseller confirmó su desembarco en Argentina con una inversión superior a US$30 millones para abrir 30 locales en los próximos tres años. La primera etapa comenzará en la Ciudad de Buenos Aires y contempla la generación de hasta 400 empleos directos.

La llegada está prevista para el segundo semestre del año y marcará el ingreso formal del grupo escandinavo al mercado argentino. Nuestro país es uno de los más relevantes de América Latina en términos de consumo de indumentaria.

El desembarco comenzará en Buenos Aires, con la apertura simultánea de tres tiendas en Unicenter, cada una de gran superficie. En paralelo, la empresa negocia nuevas ubicaciones en shoppings y analiza locales a la calle en avenidas estratégicas como Santa Fe y Cabildo.

Las marcas que llegan al país

El grupo ingresará con tres de sus etiquetas internacionales:

Jack & Jones , enfocada en moda masculina.

, enfocada en moda masculina. Only , orientada al segmento femenino joven.

, orientada al segmento femenino joven. Balmohk, marca que también formará parte del portafolio inicial en el país.

La estrategia apunta a posicionarse rápidamente en centros y principales arterias comerciales. De esta manera, se busca replicar el modelo que la compañía ya desarrolla en Europa y otros mercados emergentes.

Expansión al interior y producción local

Tras la etapa inicial en CABA, el plan contempla una segunda fase de expansión hacia el interior del país. Rosario y Córdoba figuran entre las primeras ciudades previstas para el despliegue territorial.

Además, la compañía analiza la posibilidad de producir parte de sus prendas en Argentina, especialmente productos en algodón como remeras y jeans. De concretarse, esto implicaría no solo ampliar el impacto en empleo directo e indirecto, sino también integrar proveedores locales a su cadena de valor.

El eventual esquema de fabricación local permitiría reducir costos logísticos y fortalecer el abastecimiento interno. La inversión se daría en un contexto en el que distintas multinacionales vuelven a mirar al país como destino de inversión.

Señal de que Argentina despega

La llegada de Bestseller representa un movimiento relevante dentro del sector textil y comercial. La decisión de invertir más de US$30 millones en un plazo de tres años y generar cientos de empleos directos funciona como una señal concreta de confianza en el mercado argentino.

En un escenario donde la estabilidad macroeconómica y las reformas promercado comienzan a modificar las expectativas empresariales, el ingreso de grandes jugadores internacionales vuelve a colocar al país en el radar de la inversión extranjera.

La apertura de 30 locales no solo ampliará la oferta para los consumidores, sino que también dinamizará el sector comercial en las ciudades donde se instalen las tiendas.

Derechadiario.com