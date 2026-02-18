El novillo trepó un 14%, mientras que el ternero también subió y llegó a pagarse $7.600 el kilo vivo.

El martes de carnaval se realizó el tradicional remate semanal de la firma Consignaciones Córdoba en la Rural de Jesús María, Córdoba.

En dicho evento se observó la firmeza de los precios de la hacienda, en un contexto que sigue marcando el boom de la ganadería en el país, gracias a las condiciones que brindó al sector el gobierno de Javier Milei.

Factores como el clima (lluvia que propician mejores pasturas) y la retención de vientres explican también la recomposición de precios de las últimas semanas.

El animal de consumo (novillo) subió hasta un 14%, mientras que la invernada lo hizo un 8,57%.

Los novillitos más livianos ganaron $500 y marcaron un máximo de $5.280, lo que representó un alza del 10,4% entre ruedas.

Los precios de la hacienda en el remate de Consignaciones Córdoba

La categoría intermedia avanzó $400 y se subastó a un valor de $5.000, mientras que los más pesados registraron un incremento del 14% con una suba de $650 y se vendieron a $5.150.

Por el lado de las hembras, la vaquillona tuvo un alza de $440 y se comercializó a $5.220, lo que representó una mejora del $9,20%. Mientras que, la vaca buena cedió $80 y se subastó a $3.220.

En tanto que, los toros cotizaron a $3.500, unos $200 más que la semana anterior.

Los valores de la invernada

Paralelamente, en el segmento de la invernada, el ternero liviano subió $600 y escaló hasta un máximo de $7.600, lo que significó un repunte del 8,57%.

Le siguió la categoría de 150 a 200 kilos que aumentó $200 y se subastó a $6.500, mientras que los más pesados hicieron un tope de $5.800 al registrar un incremento de $300.

Derechadiario.com