Mal momento del ministro de Desregulación: complicó la reforma y escándalos afectan a su esposa y su segundo, Lucas Llach.

En la Casa Rosada crece la bronca con Federico Sturzenegger porque complicó los complejos acuerdos políticos para sacar la reforma laboral, con los artículos que introdujo para que las licencias por enfermedad se paguen a la mitad y los sueldos puedan liquidarse vía Mercado Pago, en lo que todo indica fue un pedido directo de Marcos Galperin.

“El artículo de las licencias lo metió Sturzenegger, pero nadie se anima a decirlo en voz alta por su relación con Milei”, afirmó a LPO un senador libertario.

El ministro Derregulador, definido por Milei como “El Coloso”, es una máquina de sumar escándalos y polémicas que ya no resultan divertidas en la Mesa Política del gobierno libertario. “Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach”, reconoció a LPO un funcionario del ala política.

Llach fue procesado y embargado por el mega desfalco del crédito Vicentín que dejó al Banco Nación una deuda incobrable de 250 millones de dólares. Ese escándalo que viene de la gestión macrista le impidió a este economista asumir un cargo formal en el equipo de Sturzeneggr, pero en todas las reunione se presenta y funciona como se segundo, comentó a LPO un funcionario que interactúa con él. “Sturzenegger incluso quiso volver a meterlo en el Banco Nación”, agregó otro de los funcionarios consultados.

La fijación de Sturzenegger con algunos negocios también empezó a despertar suspicacias en la Casa Rosada. A su persistente lobby en favor del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el dueño de Uala, Pierpaolo Barbieri, se suma la pelea por la vacuna de aftosa, que monopoliza Hugo Sigman.

Detrás de su relato desrregulador, Sturzenegger viene presionando fuerte para el gobierno permita el ingreso de la vacuna contra la aftosa del laboratorio brasileño Tecnovax. Una fijación notable del ministro que lo llevó a dar una durísima batalla contra el Senasa, que bloqueó cuatro veces su ingreso. Se trata de una pelea d epesos pesados. Sigman y su socio Sielecki fueron los principales aportantes de la campaña presdiencial de Milei.

La bronca contra el ministro desrregulador escaló en los feriados de carnaval cuando trascendió que el canciller Pablo Quirno contrató de manera directa a su esposa, María Josefin Roulliet, por 115 millones de pesos para que de cursos de inglés al personal diplomático, que se supone debería hablara. la perfección ese idioma.

Ante el escándalo, Quirno quiso mitigar el daño y agrandó el problema, al postear: “no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario”. Luego de ese desafortunado tuit dispuso que se active “el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN”.

Pero más allá de lo que terminen dictaminando esos organismos colonizados por los libertarios, la contratación de Roulliet golpea al gobierno en el centro de su narrativa contra la casta, aún si no termina siendo objeto de un reproche penal o administrativo.

Sturzenegger dispuso además que el gobierno le alquile cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de Diagonal Norte, por un monto total de 720 millones, cuando el gobierno se la pasa cuestionando los gastos inútiles.

Así las cosas, al desastre de las licencias, que está forzando al gobierno a encarar trabajosas negociaciones contra reloj en Diputados, se suma el artículo Galperín, que habilitaba a las billeteras virtuales a convertirse en proveedoras de cuentas sueldo para el pago de salarios, lo que abrió una pelea con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque le quita a los bancos fondos para otorgar créditos, una de las pocas palancas para reactivas.

Ese fragmento fue barrido del proyecto antes de la media sanción del Senado por orden de Luis “Toto” Caputo, pero le permitió al PRO levantar la bandera del libre mercado en defensa de Galperin y mortificar a Milei. “Sturzenegger nos enquilombó la reforma”, se quejan en la Casa Rosada.

