El gobierno kirchnerista duplicó el gasto en propaganda, concentró más del 50% de la pauta en diez proveedores y postergó pagos al sistema sanitario, a municipios y a los docentes.

En 2025, la Provincia de Buenos Aires alcanzó un récord histórico de gasto comunicacional al destinar $62.450.032.922 a pauta oficial, el equivalente a USD 50 millones ejecutados en un solo año. La expansión del gasto se produjo en paralelo a deudas en el sistema sanitario, transferencias demoradas a municipios y paritarias docentes que quedaron por debajo de la inflación, según información oficial a la que accedieron los medios.

El volumen de recursos asignados confirma una tendencia que el medio viene documentando desde hace años: la propaganda oficial no tiene techo, incluso cuando otras áreas críticas enfrentan restricciones. En términos comparativos, el salto es elocuente. En 2024, la Provincia había destinado $26.043 millones a pauta oficial. Para mediados de 2025, ese monto ya había sido superado. Y al cierre del ejercicio, la administración provincial más que duplicó el gasto del año previo, con un incremento nominal del 139%.

Concentración del gasto:

De acuerdo con los registros oficiales, los diez principales beneficiarios de la pauta bonaerense concentraron $31.718 millones, más del 50% del total ejecutado. La proporción se repite año tras año y expone la estructura concentrada que el kirchnerismo provincial consolidó para canalizar fondos públicos hacia medios afines.

En total, se emitieron 9.571 órdenes firmadas por la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, que se distribuyeron de manera extremadamente desigual entre 710 medios registrados. El ranking de los cinco sitios web que más cobraron en 2025 fue el siguiente:

ElDestapeWeb.com: $2.597 millones

Infobae.com: $2.400 millones

Perfil.com: $731 millones

ElDestapeRadio.com: $725 millones (estructura “espejo” de ElDestapeWeb que permite facturar por partida doble)

Cronica.com.ar: $551 millones

Como ya se reflejó en investigaciones anteriores, la atomización formal de proveedores no refleja la distribución real del gasto. Detrás de cientos de razones sociales se ocultan grupos económicos que facturan desde múltiples frentes, lo que dificulta la trazabilidad y maquilla la verdadera concentración del dinero público en pocas manos.

Todas las erogaciones llevan la firma de Jesica Rey, funcionaria de La Cámpora colocada al frente de una de las cajas más codiciadas del Estado bonaerense. En un año electoral como 2025, ese presupuesto se transformó en el principal instrumento de posicionamiento del gobernador: no hubo ajuste, no hubo austeridad, no hubo restricción que alcanzara a la partida destinada a asegurar cobertura favorable en los medios amigos.

Mientras IOMA acumula reclamos de deuda con prestadores, hospitales como el Garrahan denuncian atrasos, municipios señalan transferencias demoradas y docentes negocian recomposiciones por debajo de la inflación, la pauta oficial no mostró límites. En números concretos, los USD 50 millones ejecutados en 2025 habrían permitido cancelar deudas sanitarias, financiar miles de salarios docentes o equipar cientos de ambulancias de alta complejidad. Sin embargo, esos recursos se destinaron a sostener la estructura publicitaria del gobierno provincial.

Derechadiario.com