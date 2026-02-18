El Global Soft Power Index 2026 reveló que Milei fortaleció la imagen internacional y la visibilidad del país.

El posicionamiento internacional de la Argentina registró un fuerte avance y alcanzó su mejor resultado histórico en el índice elaborado por Brand Finance, un salto que el propio informe vincula directamente con el impacto y el atractivo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

De acuerdo con el reporte Global Soft Power Index 2026, el país obtuvo 45,2 puntos y se ubicó en el puesto 37 del ranking mundial, lo que representa su mejor desempeño desde que comenzó a ser evaluado en esta medición en 2019. Se trata, además, de la mayor suba registrada dentro del Top 50 durante el último año, un dato que confirma el fortalecimiento de la proyección internacional argentina.

El informe señala de manera explícita que este avance responde al creciente interés global generado por la actual administración libertaria. El estudio señala que ese interés influyó positivamente en la percepción del país durante el último año. El impacto se reflejó especialmente en indicadores de influencia y visibilidad internacional.

Este reconocimiento internacional consolida una mejora significativa en la imagen del país, que ahora se posiciona entre Mónaco, que obtuvo 45,5 puntos, y Tailandia, con 45 puntos. La ubicación alcanzada representa el punto más alto en la trayectoria reciente del país dentro de este ranking, reflejando una mejora sostenida en su proyección global.

El estudio de Brand Finance

El Global Soft Power Index es considerado uno de los principales estudios internacionales sobre influencia global y se elabora a partir de encuestas realizadas a decenas de miles de personas en más de cien países.

El índice evalúa la capacidad de cada nación para influir en el escenario internacional mediante factores no coercitivos, incluyendo la reputación, la cultura, los valores, la gobernanza, las relaciones internacionales, los negocios, la educación, los medios y el impacto percibido.

Tras la publicación del ranking, el presidente Milei destacó personalmente el resultado. El mandatario compartió el informe en sus redes sociales bajo el lema “FENÓMENO BARRIAL”, en referencia al salto registrado por la Argentina en el índice global, gracias a su gobierno.

El resultado del estudio confirma que el país atraviesa una etapa de creciente protagonismo internacional, impulsada por el interés global que genera su actual rumbo político.

