La máxima autoridad de la localidad de La Calera, en Córdoba, lleva adelante una gestión con énfasis en la eficiencia y en cuidar el dinero de los vecinos.

En plena ola de festivales de verano en Córdoba, La Calera no quiere quedarse atrás.

La localidad, ubicada en el departamento Colón y a 9 kilómetros de la capital de la provincia, albergará la 6ta edición del Festival Nacional del Lomito.

El evento, que se realizará el 20 y 21 de febrero, reunirá unas 50 mil personas entre ambas noches.

La particularidad de este festival es que, a diferencia de otros que generan gastos en las administraciones locales, es “autosustentable”, según las palabras del intendente Fernando Rambaldi.

“La idea es lograr que nuestro festival sea autosustentable, por eso cobramos una entrada general accesible. Pensamos que nada es gratis y yo como intendente no puedo sacar el dinero de los contribuyentes que sirve para arreglar calles y ponerlo en un festival”, explicó durante la presentación del evento.

No es casual la postura de Rambaldi, pues se trata de uno de los dirigentes argentinos que está alineado con las políticas que promueve el presidente Javier Milei.

Además de lograr eficiencia y bajar el gasto en la Municipalidad, el mandatario logró que el Concejo Deliberante aprobara una iniciativa de su gobierno para bajar impuestos sobre actividades productivas.

“Estamos en sintonía con los nuevos vientos económicos y políticos que se viven en Argentina, lo cual nos parece correcto. Tener un Estado más chico, más eficiente, y un sector privado dinámico, que genere empleo y riqueza”, expresó tiempo atrás.

La articulación público privada ha demostrado tener éxito en La Calera. Vale como ejemplo el parque acuático de la Laguna Azul, que fue concesionado en diciembre y este verano ya convocó a 1.000 turistas por día.

“Nada es gratis”

El subsecretario en la Dirección de Cultura de La Calera, Fabián Torres, se expresó en sintonía con Rambaldi.

“La diferencia con respecto a otras temporadas es que hoy para el ingreso al predio habrá que pagar una entrada que es casi un bono contribución de 9.200 pesos. Muchos dicen ‘ah vamos acá que es gratis’. Y todos sabemos que nada es gratis, que alguien lo paga. La idea es que al ver a tremendos artistas en el escenario uno sienta que no se lo están regalando”, expresó.

El Festival Nacional del Lomito en La Calera

El intendente de La Calera señaló que el objetivo es situar al Festival Nacional del Lomito entre los principales festivales de verano de Córdoba.

Por ello la grilla cuenta con artistas de renombre, además de una enorme variedad de foodtrucks y atracciones para toda la familia.

“El desafío para el año que viene, y si realmente queremos que La Calera y el Festival Nacional del Lomito se transforme en uno de los grandes de la provincia, es extender la grilla. Así que para 2026 ya estamos trabajando para que no sean dos noches, sino cuatro noches de festival en la Ciudad de la Calera”, expresó.

Cuándo es el Festival Nacional del Lomito en La Calera

El encuentro se desarrollará durante los días 20 y 21 de febrero en el Predio Luis Domingo Icardi contando con la participación de figuras destacadas.

Tras el éxito de la edición 2025 que convocó a 50.000 personas, la organización actual redobla su apuesta con un despliegue de seguridad integral.

El predio abrirá a las 19:00 horas con shows locales a las 21:00 y transmisión de Canal 10 a las 22:00, vendiéndose ingresos por Tiquialo a un precio de $9.200.

En la puerta el costo será de $9.500, aunque los vecinos de La Calera acceden a un bono de $9.200 con beneficio 2×1 si compran en puntos municipales.

Los jubilados locales cuentan con una promoción similar de 2×1 por $7.500, asegurando que todos los sectores de la comunidad asistan a este gran evento.

La grilla para esta edición 2026 cuenta con figuras de la talla de Jorge Rojas, Valentina Márquez y el potente ritmo cuartetero del grupo DesaKTa2.

También subirán al escenario mayor Pachi Herrera, Magui Olave y La Callejera para brindar un show diverso que combina el folklore con géneros populares.

La apertura oficial contará con una destacada cobertura televisiva permitiendo que el prestigio de La Calera llegue a los hogares de toda la Argentina.

