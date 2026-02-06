La comitiva argentina se reunió en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, que firmó el acuerdo junto a Quirno.

El canciller Pablo Quirno anunció en la víspera la firma del acuerdo comercial e inversión recíproco entre EEUU y la Argentina, que busca “promover un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”, según anunció en noviembre la Casa Blanca en un comunicado. Ahora pasará a un nuevo proceso para su entrada en vigor.

Este viernes a las 13.30 habrá una conferencia de prensa en Casa Rosada para anunciar más detalles del acuerdo. Participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.

La comitiva argentina se reunió en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, funcionario de la administración de Donald Trump que firmó junto a Quirno el acuerdo de comercio exterior, que implica una amplia alianza estratégica con EEUU.

De la reunión participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti.

Las 10 claves del acuerdo comercial con EEUU

Según informó la Cancillería Argentina, el entendimiento combina apertura comercial, ampliación de cuotas de exportación, compromisos en inversiones y avances en comercio digital, con un impacto potencial de más de u$s1.000 millones en exportaciones. El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor. A continuación, 10 claves del acuerdo comercial con Washington:

1 – Marco estratégico bilateral con foco en comercio e inversiones

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que establece una hoja de ruta para profundizar la relación económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

2 – Primer acuerdo de este tipo en América del Sur

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos en materia de inversiones, reforzando la confianza mutua y la previsibilidad para el capital extranjero.

3- Acceso preferencial al mayor mercado del mundo

Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo de esta magnitud, ingresando a un grupo selecto de economías con acceso preferencial al mercado estadounidense, el principal importador global.

4- Eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos

Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por u$s1.013 millones.

5- Ampliación histórica de la cuota de carne bovina argentina

EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones.

6- Revisión de aranceles al acero y al aluminio

El Gobierno estadounidense ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232, de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, una norma que habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a las importaciones cuando estas son consideradas una amenaza para la seguridad nacional del país.

7- Apoyo financiero para inversiones estratégicas

La Casa Blanca apoyará el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la economía argentina, entendidos como áreas estratégicas para el desarrollo productivo, la competitividad y la inserción internacional del país, a través de organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank), la agencia oficial que promueve y financia exportaciones estadounidenses, y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), orientada a impulsar inversiones privadas en mercados estratégicos, en coordinación con el sector privado.

8- Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino

Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.

9- Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento

El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio digital y establece un marco favorable para startups, fintechs y empresas tecnológicas, junto con compromisos en estándares modernos de propiedad intelectual.

10- Propiedad intelectual e innovación

Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, con foco en desburocratización, innovación, economía del conocimiento y promoción del talento argentino.

