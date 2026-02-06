Una encuesta de CB Global Data reveló una ventaja contundente del presidente en casi todo el país.

Una encuesta nacional de CB Global Data (ex CB Consultora Opinión Pública), la firma que dirige el analista Cristian Buttié, mostró una enorme supremacía del presidente Javier Milei sobre el gobernador ultra kirchnerista Axel Kicillof en términos de imagen a nivel nacional.

El relevamiento comparó la valoración del líder mundial y del dirigente K en los 24 distritos del país y Milei se impuso en 21 provincias, mientras que Kicillof logró prevalecer solo en tres.

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 4 de febrero, con muestras que oscilaron entre 969 y 1.207 entrevistas por distrito. Los resultados se difundieron con un margen de error estimado de entre +/- 4% y 5%.

Milei vs Kicillof

Antes de analizar el desempeño provincia por provincia, el estudio expuso una serie de conclusiones generales que reflejan el mejor posicionamiento del Presidente ante la opinión pública. En primer lugar, Milei registra un saldo favorable de imagen, es decir, más opiniones positivas que negativas, en 11 provincias: Mendoza, Córdoba, San Luis, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan y Misiones. En contraste, Kicillof solo alcanza un balance positivo en una jurisdicción: Santiago del Estero.

Otro dato relevante del informe es el nivel de rechazo. Milei presenta una imagen negativa superior al 60% únicamente en Santiago del Estero. En el caso del gobernador bonaerense, el escenario es inverso: termina con una imagen negativa por encima del 60% en 17 provincias y, en cinco de ellas, el rechazo supera el 70%.

A su vez, el Presidente no baja del 30% de apoyo en ningún distrito del país, mientras que Kicillof queda por debajo del 20% en dos de las provincias más grandes, Mendoza y Córdoba.

La comparación directa entre ambos dirigentes refuerza la magnitud de la victoria de Milei. El Presidente supera al gobernador en 21 de los 24 distritos evaluados y, en varios casos, con diferencias muy amplias.

En nueve provincias, la valoración positiva de Milei es 20 puntos porcentuales o más superior a la de Kicillof. Las brechas más pronunciadas se registran en Córdoba y Mendoza, donde el Presidente alcanza el 56,9% frente al 18,2% del gobernador y el 57,3% contra el 19%, respectivamente.

En el extremo opuesto, hay solo tres provincias donde la distancia a favor de Milei es menor a cinco puntos: Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mandatario se impone con claridad, con un 40% frente al 28,7% de Kicillof.

La única buena noticia para el gobernador ultra kirchnerista son 3 provincias, históricamente gobernadas por su partido político. En la provincia de Buenos Aires, con un 47% de valoración positiva contra el 41,2% del Presidente, Santiago del Estero, con un 55,9% frente al 32,5%, y Formosa, donde alcanza el 46,5% contra el 36,4%.

En conjunto, el relevamiento de CB Global Data evidencia una enorme ventaja nacional de Javier Milei en términos de imagen, con predominio en casi la totalidad de las provincias y diferencias significativas en distritos clave del país.

