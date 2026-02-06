El intendente Alicio cobra 3 millones de pesos. Denuncian falta de gestión y una planta sobredimensionada.

El intendente Pablo Alicio impulsó un aumento de tasas municipales que llega hasta el 70% en La Cumbre. Esta suba supera ampliamente a la inflación anual y presiona al sector privado en un contexto de recesión. Se trata de uno de los incrementos impositivos más altos registrados en el interior de la provincia.

Vecinos advierten que el ajuste busca financiar una estructura política sobredimensionada para la escala de la localidad. El municipio cuenta con más de 20 funcionarios y cerca de 400 empleados para una población de apenas 10.000 habitantes. El alto gasto público no se traduce en mejoras visibles en la prestación de servicios.

La brecha salarial municipal genera polémica: el intendente percibe cerca de $3.000.000 mensuales mientras los empleados cobran $400.000. Esta disparidad ocurre en una administración donde apenas el 20% de los contribuyentes cumple con sus obligaciones. Denuncian además contrataciones de familiares y militantes sin experiencia técnica para los cargos.

Falta de rumbo y estancamiento

La localidad perdió posicionamiento turístico porque el municipio se transformó en un obstáculo costoso para la inversión privada. Mientras otras zonas crecen gracias al empuje de sus emprendedores, en La Cumbre la voracidad fiscal asfixia cualquier intento de desarrollo genuino. El sector privado debe sostener la actividad a pesar del estado municipal, que absorbe la rentabilidad mediante tasas altas sin ofrecer condiciones de competitividad.

El modelo de gestión muestra signos de agotamiento tras más de 20 años de hegemonía política en el poder. La administración sigue alineada al kirchnerismo provincial bajo la influencia histórica del exsenador Carlos Caserio. La falta de austeridad municipal contrasta con el esfuerzo económico que se exige a los vecinos.

Las prioridades del gasto público son cuestionadas tras conocerse escándalos por compras irregulares de insumos hospitalarios. La ineficiencia administrativa y la suba constante de tasas empujan a los ciudadanos hacia la informalidad. El gobierno local parece desconectado de las necesidades reales de infraestructura y desarrollo.

La oposición consolida una alternativa

Ante este escenario, La Libertad Avanza se posiciona como una opción competitiva para disputar la intendencia. El espacio, cuyo referente en La Cumbre es Facundo Cepeda, fortalece su armado territorial tras los resultados de las últimas elecciones. Buscan terminar con el desmanejo administrativo y devolver la eficiencia al municipio.

El objetivo es ofrecer una salida al esquema actual de impuestos altos y servicios deficientes. La gestión de Alicio enfrenta el desgaste natural provocado por una mala administración de los recursos.

