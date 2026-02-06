La entidad afirmó que el proyecto reduce costos innecesarios y no toca el salario. El sistema actual desalienta el empleo.

La Bolsa de Comercio de Córdoba manifestó su apoyo contundente al proyecto de modernización laboral enviado al Congreso de la Nación. La entidad consideró que la iniciativa es un paso necesario para modernizar el mercado de trabajo argentino. Aseguran que es la única vía para generar condiciones reales de inversión y empleo formal.

La institución advirtió que el país operó durante años con un marco normativo desactualizado y rígido que asfixia a las empresas. Este sistema obsoleto terminó desalentando la creación de puestos de trabajo en el sector privado genuino. Los principales perjudicados fueron los trabajadores atrapados en la informalidad por las trabas estatales.

La propuesta del gobierno de Javier Milei busca corregir estas distorsiones mediante reglas claras y previsibles para el mercado. Se intenta adaptar la legislación a la realidad productiva actual para destrabar la economía estancada. La certeza jurídica es fundamental para que las empresas vuelvan a tener confianza al contratar.

Costos laborales y juicios

Desde la entidad remarcaron que el proyecto no afecta los ingresos que perciben los trabajadores en sus bolsillos. El objetivo es reducir los costos adicionales e innecesarios que hoy encarecen artificialmente la contratación laboral. Estas cargas extras generan incertidumbre al momento de incorporar nuevos empleados a la nómina.

Uno de los puntos centrales es la revisión del esquema de indemnizaciones para disminuir la llamada industria del juicio. Este cambio permitiría bajar los riesgos excesivos que actualmente condicionan las decisiones de las Pymes. Un sistema racional no elimina derechos, sino que promueve oportunidades laborales genuinas y sostenibles.

El documento institucional pone el foco en la relación directa entre inversión, crecimiento y empleo privado de calidad. Sin capital no hay crecimiento económico posible, y sin crecimiento no existe mejora del salario real. La reforma es el instrumento necesario para generar un entorno favorable a la producción.

El sector privado como motor

La entidad presidida por Manuel Tagle ve a la reforma como la llave para que el sector privado recupere su protagonismo. Las empresas deben volver a ser el principal motor del empleo en lugar del empleo público improductivo. La modernización de las leyes es urgente para salir del estancamiento secular que vive el país.

La Bolsa expresó su respaldo pleno al tratamiento y aprobación inmediata de la nueva ley laboral en el recinto legislativo. Consideran que se trata de una herramienta clave para reducir la informalidad y dinamizar la economía nacional. La resistencia al cambio solo perpetúa un modelo que ya demostró su fracaso rotundo.

