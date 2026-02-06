El foro de periodistas habló de “gravedad institucional” y respaldó las noticias falsas y operaciones mediáticas.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo por parte del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que criticó la iniciativa y salió a defender la circulación de noticias falsas y operaciones mediáticas.

El nuevo organismo fue anunciado este 5 de febrero de 2026 con el objetivo explícito de combatir la desinformación y desmentir activamente las fake news impulsadas por medios o sectores opositores.

La iniciativa del Gobierno de Milei

Según informó el Gobierno, la Oficina de Respuesta Oficial nace como una herramienta para enfrentar un escenario en el que la difusión de información falsa se volvió más intensa tras la decisión oficial de cortar el financiamiento estatal a medios y militantes disfrazados de periodistas.

En el comunicado de creación, la administración libertaria fue clara respecto del sentido de la medida: “La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la iniciativa no implica censura ni control de la información, sino todo lo contrario. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, señala el texto oficial.

En la misma línea, el comunicado subraya: “Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.

El Gobierno también contextualizó la creación de la Oficina en el marco del fin de la pauta oficial y del retiro del Estado del financiamiento de “relatos”. “Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa”, argumenta el texto.

FOPEA defiende las noticias falsas

En contraste, FOPEA difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la creación de la Oficina, apuntando especialmente contra su presencia en la red social X. El Foro cuestionó el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”, y afirmó: “Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad’”.

Con esta postura, la entidad de izquierda se posicionó abiertamente contra una herramienta estatal orientada a exponer información falsa, alineándose con la defensa de la desinformación y las operaciones de prensa.

Desde el Gobierno, en cambio, dejaron en claro que la Oficina “no busca convencer ni imponer una mirada”, sino que “tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.

El comunicado concluye con una definición política contundente: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”.

Derechadiario.com