Diputados acelera en su agenda y el Congreso debatirá la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados se prepara para una semana de intensa actividad parlamentaria. El Gobierno Nacional convocará a una sesión especial el jueves 12 con el objetivo de tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Este se trata de una de las iniciativas centrales incluidas en el temario de sesiones extraordinarias impulsadas por el Presidente Javier Milei.

Según lo acordado en la reunión de presidentes de bloque, el tratamiento del proyecto seguirá un cronograma acelerado. El martes se realizarán desde temprano las reuniones constitutivas de las comisiones clave, mientras que el miércoles tendrá lugar el plenario de comisiones para avanzar con la firma de los dictámenes. De no mediar imprevistos, el jueves el texto llegará al recinto para su debate y eventual media sanción.

El proyecto y la estrategia del oficialismo

La iniciativa que impulsa La Libertad Avanza retoma el dictamen aprobado en comisión en mayo del año pasado. El proyecto que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad, incorporando ahora un artículo presupuestario reclamado por los gobernadores.

El objetivo de ese agregado es garantizar la viabilidad fiscal del nuevo régimen, estableciendo que la Nación cubra la diferencia de costos que enfrenten las provincias al implementar el sistema.

Con la nueva composición de la Cámara, el oficialismo cuenta con una posición más sólida que en 2024, cuando logró el dictamen. El Gobierno confía en reunir las firmas necesarias en comisión y los votos suficientes en el recinto para insistir con el mismo texto. Aquel dictamen ya había recibido apoyos parciales de bloques opositores, aún con La Libertad Avanza en minoría.

El proyecto deberá pasar por cuatro comisiones: Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; Legislación Penal; y Presupuesto. Las dos primeras se constituirán formalmente esta semana, mientras que las restantes ya se encuentran en funcionamiento. El miércoles, todas confluirán en un plenario conjunto para emitir dictamen, paso indispensable antes de la sesión.

En paralelo, mientras Diputados acelera la reforma penal juvenil, el Senado avanza con los detalles de la Reforma Laboral. Este constituye otro de los proyectos estratégicos del Ejecutivo, cuyo dictamen está previsto para la semana siguiente.

Un debate con impacto político y social

Desde el oficialismo sostienen que la reforma penal busca actualizar un régimen obsoleto. Se busca dotar al Estado de herramientas legales más eficaces y fortalecer la respuesta frente a delitos graves cometidos por menores.

La iniciativa genera debate político, pero el Gobierno reconoce que es una parte fundamental para revalorizar del rol del Estado en seguridad y justicia, con reglas claras y responsabilidades definidas.

Si el cronograma se cumple, el jueves 12 la Cámara de Diputados podría dar un paso decisivo en uno de los proyectos más importantes del período extraordinario. De esta manera, se marcaría un nuevo hito en la agenda legislativa del Ejecutivo.

