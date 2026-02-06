La máxima autoridad de la cartera de salud dijo que vivió en primera persona “las operaciones y mentiras”.

El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, celebró la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una iniciativa destinada a desmentir fake news, señalar falsedades concretas y exponer operaciones políticas y mediáticas que circulan tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

“Desde el Ministerio de Salud vivimos en primera persona las operaciones y mentiras”, expresó Lugones en la red social X.

El funcionario aludió a las mentiras que se dijeron respecto al Hospital Garrahan, entre otras cuestiones.

“Se trató de instalar que estábamos vaciando el Hospital Garrahan cuando lo estamos ordenando. Se dijo que desmantelábamos el Programa de Cardiopatías Congénitas cuando lo estamos fortaleciendo”, agregó.

“Incluso se nos calificó como antivacunas, cuando las vacunas forman parte central de la política sanitaria nacional”, indicó.

Lugones sostuvo que la desinformación “perjudica a la gente”.

“A quien más perjudica la desinformación es la gente. Por eso celebro la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una medida que defiende la libertad y la verdad”, cerró.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina

Desde el Gobierno se dejó en claro que el objetivo de este organismo no es imponer una mirada ni condicionar el debate público, sino garantizar que la ciudadanía pueda distinguir hechos de relatos en un contexto donde la desinformación se volvió más agresiva y sistemática.

Desde el Ejecutivo remarcaron que “solo informar no alcanza si la mentira avanza sin respuesta”, y que la creación de esta oficina implica sumar una voz oficial para desmentir, no para censurar.

Sin censura y con defensa explícita de la libertad de expresión

Uno de los ejes centrales del anuncio es la defensa irrestricta de la libertad de expresión, un principio que el Gobierno considera sagrado.

En ese sentido, se subrayó que la Oficina de Respuesta Oficial no busca silenciar opositores, bloquear contenidos ni intervenir en la circulación de opiniones.

