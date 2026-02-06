El inmueble tenía peligro de derrumbe. “En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, señaló Jorge Macri

El gobierno porteño sumó un nuevo desalojo en el barrio de Balvanera, al clausurar una propiedad de 50 habitaciones que llevaba más de dos décadas tomada. Estaba ubicada justo frente al Spinetto Shopping, un ícono urbano de la zona.

La decisión respondió a denuncias persistentes de los vecinos sobre ruido y hechos violentos, además de un riesgo estructural considerado “peligro inminente”.

La propiedad, ubicada en Alsina 2311, se suma a otras 572 casas recuperadas por el gobierno porteño. Tras el operativo, trabajadores tapiaron puertas y ventanas para impedir nuevas usurpaciones.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo hincapié en su postura frente a este tipo de situaciones: “Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”. El alcalde capitalino reforzó su compromiso con la protección del espacio urbano. “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”, agregó.

El dirigente del PRO busca mostrar los desalojos de las propiedades usurpadas como una marca de gestión de su mandato. La lista de edificios restablecidos a sus dueños en los últimos dos años incluye sitios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el conocido “Elefante Blanco” de Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

En la zona de San Nicolás, la administración porteña también recuperó recientemente un edificio de valor patrimonial en Tucumán al 1700, ocupado ilegalmente desde hacía más de cuatro décadas. Allí se hallaron banderas y símbolos de agrupaciones políticas, entre ellos un cuadro de Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen de Axel Kicillof, según se informó oficialmente.

Otros procedimientos incluyeron el desalojo de un espacio bajo la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, antes ocupado por una cooperativa de cartoneros, y la recuperación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo. Este último estaba en manos del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), dirigido por Raúl Castells, y funcionaba como campo de deportes pese a que su permiso había caducado hacía 12 años.

En algunos casos, las intervenciones de desalojo de los inmuebles generaron el rechazo de varias organizaciones sociales, que estaban a cargo de centros culturales y comedores donde se desarrollaban actividades comunitarias. En el caso del espacio Bonpland, de Palermo, contaba con un “permiso precario” para funcionar oficialmente desde 2001, pero las autoridades identificaron que se usaba para otras actividades no habilitadas, como bailes y eventos.

Otro foco de conflicto similar se produjo con el predio de la autopista Perito Moreno, que gestionaba la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El diputado nacional Juan Grabois defendió las tareas que se llevaban a cabo allí hace más de 15 años, y aseguró que contaba con el aval legal del gobierno porteño para operar con el sistema formal de reciclado en el distrito. Desde la organización cuestionaron que Macri no haya dado alternativas y que unas “20 personas que dependían directamente de esta fuente de trabajo entre clasificadoras y balanceros ya no lo tienen más”.

El gobierno de la Ciudad sostiene que busca “llevar tranquilidad a los vecinos” con estos procedimientos. Desde lo político, Macri apunta a mostrar un perfil duro que contrasta con la gestión anterior de su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta. “Se terminó la época de la resignación y la tibieza. Este lugar estuvo más de 20 años usurpado. Lo recuperamos y se lo devolvimos a sus dueños”, dijo el jefe de Gobierno sobre la intervención en la calle Alsina. “Propiedad número 573 recuperada. Ley, orden y propiedad privada”, concluyó anoche en las redes sociales.

