La nueva cuenta oficial busca enfrentar la desinformación, exponer noticias falsas y reforzar la libertad de expresión sin recurrir a la censura ni a la pauta estatal.

El Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una iniciativa destinada a desmentir fake news, señalar falsedades concretas y exponer operaciones políticas y mediáticas que circulan tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

La presentación se realizó a través de la cuenta oficial @RespOficial_Arg, desde donde se dejó en claro que el objetivo no es imponer una mirada ni condicionar el debate público, sino garantizar que la ciudadanía pueda distinguir hechos de relatos en un contexto donde la desinformación se volvió más agresiva y sistemática.

Desde el Ejecutivo remarcaron que “solo informar no alcanza si la mentira avanza sin respuesta”, y que la creación de esta oficina implica sumar una voz oficial para desmentir, no para censurar.

Sin censura y con defensa explícita de la libertad de expresión

Uno de los ejes centrales del anuncio es la defensa irrestricta de la libertad de expresión, un principio que el Gobierno considera sagrado. En ese sentido, se subrayó que la Oficina de Respuesta Oficial no busca silenciar opositores, bloquear contenidos ni intervenir en la circulación de opiniones.

Por el contrario, la estrategia apunta a combatir la desinformación con más información, diferenciándose de experiencias de gobiernos vinculados a la izquierda que, según el comunicado oficial, recurrieron a mecanismos de censura, control de medios y persecución a voces críticas.

“La decisión es contundente: estamos sumando información, no restringiéndola”, señalaron desde la cuenta oficial.

El fin de la pauta y el crecimiento de las operaciones

Desde el Gobierno explicaron que, tras la eliminación de la pauta oficial y el fin del financiamiento estatal a estructuras mediáticas, las operaciones políticas se volvieron más visibles y ruidosas.

En ese contexto, la Oficina de Respuesta Oficial surge como una herramienta para:

Desmentir noticias falsas de manera directa

Identificar operaciones mediáticas concretas

Exponer datos erróneos o manipulados

Brindar información verificable y documentada

“La mentira no se combate con silencio”, afirmaron, y destacaron que tolerar la desinformación debilita la democracia, mientras que exponerla la fortalece.

Un objetivo claro: distinguir hechos de relatos

La Oficina de Respuesta Oficial no apunta a convencer ni a bajar línea ideológica. Su función, según explicaron, es restablecer el valor de la verdad como información, permitiendo que los ciudadanos cuenten con elementos claros para formarse su propia opinión.

“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, sintetiza el mensaje oficial que acompaña el lanzamiento de esta nueva herramienta comunicacional.

