El gobernador respaldó la reforma laboral y confirmó que Milei visitará Mendoza el 18 de febrero.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldó públicamente la reforma laboral que se debate en el Senado de la Nación y confirmó la visita del presidente Javier Milei a la provincia. Las declaraciones se dieron en el marco de la firma de acuerdos entre el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la actividad, Cornejo se refirió tanto a la agenda presidencial como al impacto económico de los cambios laborales impulsados por el Gobierno nacional.

Milei visitará Mendoza el 18 de febrero

El mandatario provincial ratificó que Javier Milei llegará a Mendoza el próximo 18 de febrero, en el marco del denominado Tour de la Gratitud. Esta serie de recorridas ya llevó al Presidente a distintas ciudades del país, como Jesús María y Mar del Plata.

Según explicó Cornejo, la visita se enmarca en un gesto de agradecimiento por el fuerte respaldo electoral recibido en octubre. Mendoza fue una de las provincias donde Milei obtuvo sus mejores resultados, con una amplia diferencia sobre sus competidores.

“El Presidente quiere tomar contacto directo con la gente, en la misma modalidad que lo ha hecho en otras provincias. Todavía estamos definiendo los detalles, pero la idea es realizar una recorrida y una caravana”, señaló el gobernador.

De acuerdo a lo que trascendió, la agenda presidencial se concentraría en el departamento de Maipú, uno de los seis municipios que el 22 de febrero renovarán la mitad de su Concejo Deliberante.

Fuerte respaldo a la reforma laboral

En cuanto a la reforma laboral, Cornejo fue claro al expresar su apoyo a la iniciativa, aun reconociendo que puede generar un impacto inicial en la recaudación provincial.

El gobernador destacó que mantiene una posición favorable a la modernización del mercado de trabajo, y recordó que participó activamente del Consejo de Mayo, donde se debatieron varias de estas propuestas.

“Tengo una posición claramente favorable a la modernización laboral. Muchas de estas iniciativas fueron trabajadas por nuestro equipo. Cualquier baja de impuestos impacta en la caja al inicio, pero hay que ver dónde termina ese dinero”, afirmó.

Menos impuestos y más dinamismo económico

Cornejo sostuvo que los recursos que el Estado deja de recaudar permanecen en el sector privado, lo que considera un factor positivo para la actividad económica, la inversión y la generación de empleo.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal integral, que revise de manera estructural el sistema impositivo argentino.

“Bajar la presión impositiva es una decisión política. No sé si el Impuesto a las Ganancias es el mejor tributo para reducir. Existen otros impuestos nacionales muy distorsivos que no se han tocado”, explicó.

Reforma estructural y acompañamiento político

Para el gobernador mendocino, la reforma laboral debe formar parte de un proceso más amplio de transformación económica, que incluya cambios fiscales y reglas claras para el sector productivo.

Con su respaldo explícito a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y la confirmación de la visita presidencial, Mendoza se posiciona como una de las provincias clave en la agenda política y económica del oficialismo libertario.

