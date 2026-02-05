Aunque enfrenta cargos por lavado y fue suspendido, Daniel González aparece en la web oficial como integrante de la plantilla, mientras la Justicia investiga su rol en el entramado patrimonial del ex senador

Daniel González, alias «Gonzalito» o «Pajarito», continúa siendo trabajador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, según pudo establecer Infobae. El organismo lo confirmó a través de un pedido de acceso a la información pública, ya que su nombre aparecía en la web oficial como integrante de la plantilla. La Justicia entiende que fue una pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial irregular del ex senador Edgardo Kueider.

“Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón”, ratificó la BCN como respuesta al requerimiento.

«Gonzalito» está imputado en la causa que investiga a Kueider y está en manos del Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo considera parte de la “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos. La magistrada lo investiga por varios delitos, entre ellos, lavado de activos.

Sin sueldo

La Biblioteca del Congreso aclaró que González no percibe un salario. “El agente se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”, puntualizó el organismo en otro tramo de la respuesta.

La suspensión sin sueldo se resolvió “en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial”, iniciada en San Isidro.

Luego, la BCN precisó que en marzo de 2025 “cursaba una licencia por enfermedad prolongada”. Ese mes, en medio de una serie de allanamientos y procedimientos dictados por Arroyo Salgado, quedó detenido. Fue alojado en Ezeiza. En julio de ese año logró que la Cámara Federal de San Martín revocara la prisión preventiva y lo excarcelara.

La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución pública que depende de ambas cámaras. La administra una comisión integrada por seis diputados y otros tantos senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025. Su presidenta fue la senadora Luisa Ávila (Tucumán – Partido de la Justicia Social). Infobae intentó contactarla, pero no respondió los mensajes.

Cuál era el vínculo entre González y Kueider

«Pajarito» quedó como empleado de la biblioteca a principios de siglo. Cuando Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar con él. La relación tenía dos facetas. Una en lo público: González quedaría adscripto al despacho del entonces senador y no debía cumplir con las formalidades de horarios y demás en la BCN. La segunda, en lo privado: tenía que “poner el rostro” como presidente de Betail SA.

Kueider adquirió la empresa ese mismo mes, a días de asumir su banca. «Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones. Y, en los papeles, era el presidente. Duró poco. En los primeros meses de 2019, el ex senador repatrió de España a su primo Javier Rubel. Este albañil de Concordia se quedó con la parte y el cargo de González en Betail.

Este movimiento debía ser definitiva, pero surgió un problema. La ex pareja de Rubel lo acusó de abuso de sus hijas menores, nacidas durante una relación anterior. El caso sacudió los Tribunales de Concordia. Y forzó a Kueider a revertir la venta de acciones. González volvió a quedarse con el 50% de la empresa y a figurar como presidente.

«Gonzalito» era, además, el dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay. Junto a él iba su ex secretaria Iara Guinsel. Trasladaban más de USD 200 mil sin declarar. Por esa maniobra, será juzgado en Asunción en el mes de abril. Lo acusan de contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el vehículo.

Cuál era la importancia de Betail SA en el esquema

Federico Domínguez es el fiscal federal en quien Arroyo Salgado delegó la instrucción de la causa. El funcionario consideró en el expediente que la empresa era, en realidad, “una fachada, una pantalla”.

En la investigación judicial figura que entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná. Esas unidades se registraron a nombre de Betail SA. Tres testigos aportaron esos datos. Se trata de personas vinculadas a la desarrolladora inmobiliaria que construyó el complejo.

La investigación también encontró que, para disimular las maniobras, se simularon préstamos de la firma Estructuras Financieras SA. La empresa desconoció las operaciones que figuraban en el balance de Betail.

Conforme a la hipótesis fiscal, esta estrategia se habría gestado porque Edgardo Kueider “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”.

La AFIP (hoy ARCA) informó que durante 2021 el ex senador por Entre Ríos registró ingresos salariales por un total de $4.114.023,59; en 2022 por $6.704.690,99; y en 2023 por $16.757.765,47. En esos años, no emitió facturas.

La suma de todos los montos no se acerca al 50% del valor pagado por los inmuebles.

Por último, otro dato es que González y su pareja, Adriana Crucitta (también vinculada a la causa), tenían una sociedad en común. Se llama Peninsular Sudamericana SAS. A través de esta figura, se ingresaba dinero a la cuenta de Betail SA. Por su parte, Guinsel usaba esos fondos para atender gastos de los departamentos, como expensas y servicios

El propósito, según la hipótesis fiscal, era que la pareja de Kueider apareciera ejerciendo el carácter de administradora de los inmuebles a fin de “ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes”.

